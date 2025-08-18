中文
    专家：哈萨克斯坦在水外交领域成效显著

    哈萨克国际通讯社讯）瑞士发展与合作署“中亚绿色和平”项目负责人亚历山大·尼古拉延科高度评价了哈萨克斯坦在水外交领域所做的工作。

    Фото: Су ресурстары және ирригация министрлігі

    这位专家指出，过去两年来，哈萨克斯坦在推动国际水务合作方面付出了巨大努力。

    —哈萨克斯坦水资源和灌溉部虽然成立仅两年，但其工作已覆盖国家水资源管理发展的多个关键领域。其中最重要的一点是水外交——在确保中亚各国保持对话与谈判进程的同时，吸引合作伙伴共同参与解决哈萨克斯坦在水资源管理方面面临的问题。这一过程极为复杂，但近两年来，哈萨克斯坦一直在积极推进国际合作，以保障国家和人民的水安全。-尼古拉延科表示。

    他特别提到，哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦正共同实施锡尔河中下游十个水文站的自动化项目。

    尼古拉延科还指出，水资源和灌溉部的设立使哈萨克斯坦的水利事业上升到了更高的政治层面，也展现了国家实现既定目标的坚定决心。他以新《水法典》的起草和通过为例。

    —哈萨克斯坦制定《水法典》已历时多年。正是水资源和灌溉部的成立，才使这一项目能够提交至议会和其他国家机构审议，因为协调过程非常复杂。哈萨克斯坦的新《水法典》不仅对本国意义重大，对整个地区同样重要，其中包含了许多新的、有趣的规范。我们希望这些规范也能在中亚其他国家的立法中得到体现。-他说。

    据此前报道，自水资源和灌溉部成立以来，全国已有10个州相继成立负责公共水利设施运营和管理的专门机构。这些机构已接管872处水利设施

    【编译：阿遥】

