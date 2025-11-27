哈萨克斯坦商家新“突围”：在中国注册公司，低佣金杀回俄罗斯电商平台

据inbusiness.kz报道，阿拉木图女商人迪娜拉·奥斯潘（应本人要求化名）向记者透露，她主要经营日用消费品、家居清洁、个人护理和化妆品，原本在俄罗斯各大“线上集市”销售。今年以来，俄方平台已两次上调佣金，部分品类最高达42%，再加上物流、支付手续费和广告投放，卖家实际到手收入所剩无几。

“去年有朋友告诉我一个行之有效的降费方案：俄罗斯平台对中国注册的卖家给予大幅折扣，有时低至16%。于是我今年年初就在中国自贸区注册了一家全外资企业（WFOE）。”迪娜拉说。

如今，她的店铺在俄平台显示为“中国卖家”，但货物全部从哈萨克斯坦仓库直发，俄罗斯买家最快次日即可收货，既省钱又提速。

不过，商务流程专家阿列克谢·巴巴斯科夫提醒，在中国注册公司程序复杂、耗时数月，且需聘请专业律师处理名称预留、银行开户、资本金注入、许可证获取等一系列环节，只有月销售额足够大时才划算。

俄罗斯匿名女商家也在热门YouTube频道“Вот что на самом деле（这就是真相）”证实了这一现象：俄平台为吸引更多中国卖家，正不断加码优惠政策，导致本地及哈萨克斯坦卖家生存空间被急速压缩。她透露，自己多名哈萨克斯坦朋友已在中国落地公司，“用中国身份在俄罗斯卖货，佣金低到让人眼红”。

俄媒数据显示，2025年俄罗斯两大平台Ozon和Wildberries每三个新入驻卖家就有一个来自中国，而其中也出现了哈萨克斯坦商家的身影。

俄罗斯专利局“Железно”执行董事叶莲娜·卢奇尼娜分析，中国卖家之所以能快速称霸，一靠低佣金，二靠政策红利：单件低于200欧元且重量不超过31公斤的跨境包裹，依据欧亚经济联盟和俄罗斯现行法规可免缴增值税与关税。中国商家通过“化整为零、一人一单”方式，将成千上万件商品拆分到不同俄罗斯收件人名下，实现整柜货物零关税入境。

俄罗斯本土卖家对此颇有微词，认为这已构成不公平竞争。但对消费者而言，商品更丰富、价格更低、送达更快，实际成为最大受益者。

业内人士指出，在俄罗斯平台佣金持续攀升的背景下，哈萨克斯坦商家“曲线返俄”的中国注册模式正从个案迅速演变为一种新趋势。

【编译：木合塔尔·木拉提】