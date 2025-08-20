阿斯塔纳歌剧院艺术家在中国首届辽宁国际芭蕾舞比赛中摘得桂冠

其中，首席独舞演员迪亚斯·库尔曼哈兹荣获“最佳表演奖”，舞者兼编导苏尔坦别克·古马尔则凭借原创作品获得“最佳编舞奖”。

本届大赛吸引了来自10个国家的400余名参赛者，评审团由20位世界舞台知名大师组成。评委会主席为中国的肖苏华，成员包括意大利的薇薇安娜·杜兰特、法国的曼努埃尔·勒格里、德国的帕特里克·德·巴纳、俄罗斯的弗拉基米尔·马拉霍夫、阿塞拜疆的埃尔达尔·阿利耶夫等国际芭蕾名家。

在沈阳的舞台上，迪亚斯·库尔曼哈兹与搭档卡米拉·沙赫马诺娃共同演绎了柴可夫斯基的《胡桃夹子》、德里戈的《护身符》，以及由古马尔编创的作品《渴望（Ansau）》。其中，《渴望（Ansau）》成为全场亮点，以其独特性、音乐性和鲜明对比赢得了评审团的高度评价。古典舞段的排练则由哈萨克斯坦功勋艺术家、芭蕾教师鲁斯捷姆·赛特别科夫指导完成。

古马尔回忆道，《渴望（Ansau）》的灵感最初来自舞者库尔曼加兹和沙赫马诺娃的提议。

- 虽然当时剧院演出季已接近尾声，大家都在准备休假，但我们三人再次投入到创作之中。仅仅用了五天，我们便完成了这一新作。

Фото: «Астана Опера»

作品的音乐基础源自哈萨克民族民谣乐队HasSak的同名曲目。古马尔表示，音乐本身就促成了舞蹈的快速诞生：

- 第一次听到时，我就爱上了每一个音符，并立刻意识到必须为其编舞。随着一次次反复聆听，脑海中不断浮现鲜活的画面，最终我们将其搬上了舞台。

评审团不仅赞扬了舞蹈所展现的民族风格，也高度评价了HasSak音乐的表现力。

Фото: «Астана Опера»

古马尔表示，自己的作品能够得到世界顶尖芭蕾大师的认可，是极大的荣誉，也为他继续创作注入动力。他特别感谢哈萨克斯坦文化和信息部、阿斯塔纳歌剧院管理层以及剧院芭蕾艺术总监阿尔特奈·阿瑟勒穆拉托娃长期以来的支持，同时向服装部门和设计师达丽加·泰希科娃致谢，正是她们为舞者量身打造了舞台服装。

- 对我们来说，最重要的不是获奖，而是能够向国际观众体面地展示哈萨克斯坦的文化与艺术。这才是我们共同努力的真正目标。 ——古马尔强调。

【编译：达娜】