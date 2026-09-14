专家：哈美战略伙伴关系已提升至前所未有水平

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦公共发展研究所专家努尔哈兹·阿努阿尔别科夫表示，美国总统唐纳德·特朗普就哈萨克斯坦独立35周年致以祝贺，并非仅具有象征意义，而是体现了两国关系的发展水平。

阿努阿尔别科夫在接受哈萨克国际通讯社记者采访时表示，美国是最早承认哈萨克斯坦独立并与哈建立外交关系的国家之一。

他说：“美国总统唐纳德·特朗普就对我国而言具有特殊意义的独立35周年致以祝贺，并非只是一个象征性举动。美国是最早承认哈萨克斯坦独立并与我国建立外交关系的国家之一。如今，美国再次表达了对我国的友好态度，并率先就哈萨克斯坦独立35周年正式致以祝贺。”

阿努阿尔别科夫指出，过去35年来，哈美两国在外交、经济和社会文化等领域的关系持续向好发展。

他说：“美国是多年来对哈萨克斯坦经济投资规模最大的国家之一。特别是近年来，美国与哈萨克斯坦的关系和战略伙伴关系已提升至前所未有的水平，双方正在采取一系列重要举措，进一步巩固两国关系。”

阿努阿尔别科夫表示，特朗普在贺信中也提到了这一点。美国总统对两国扩大后的战略伙伴关系表示满意，并表达了进一步加强这一伙伴关系的意愿，同时高度评价托卡耶夫总统为推动两国关系发展所作的贡献。

特朗普在贺信中写道：“哈萨克斯坦人民有幸生活在您这样一位坚强而勇敢的领导人带领之下。在这一重要历史节点，我为能与哈萨克斯坦人民共同庆祝而感到自豪。”

阿努阿尔别科夫认为，特朗普的这封贺信体现了哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统作为领导人在国际层面获得的认可，以及其在世界政治舞台上的影响力，同时也体现了哈萨克斯坦作为“中等强国”获得的认可。

此前，美国总统唐纳德·特朗普已向托卡耶夫总统致函，祝贺哈萨克斯坦独立35周年。

此外，哈萨克斯坦公共发展研究所制度分析与改革中心专家顾问卡米拉·阿穆尔塔耶娃此前表示，哈萨克斯坦正逐渐成为对华盛顿具有独立战略意义的国家。