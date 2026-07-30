专家：哈萨克斯坦政党竞选辩论升温 年轻政治人物开始走向前台

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦政治学家塔尔加特·卡利耶夫30日在哈萨克斯坦总统直属战略研究所（KazISS）举办的“2026年选举：媒体与数字平台”专家研讨会上表示，本届“库鲁尔泰”议会选举竞选活动呈现出政党公开辩论增多、党内年轻政治人物崭露头角等新特点，反映出哈萨克斯坦政党政治正在进入新的发展阶段。

卡利耶夫表示，与以往选举相比，本届竞选活动出现了明显变化。过去，各政党主要围绕地方选民开展线下宣传，并通过数字平台进行竞选；而本届竞选中，政党之间围绕政策主张展开公开讨论和辩论的情况明显增多。

他说，竞选活动开始后不久，各政治力量便围绕议会工作成效、企业权益保护以及商业在政治中的作用等议题展开公开讨论。

卡利耶夫认为，这表明哈萨克斯坦政党之间的政治竞争正在不断增强。

他说：“各政党不仅积极推介自身竞选纲领，也越来越愿意公开阐述并捍卫自己在国家发展重大议题上的立场。”

与此同时，卡利耶夫指出，本届竞选活动的另一大特点是各政党内部加快更新换代，越来越多年轻政治人物开始进入领导层。

他说，由于选举日期提前公布，各政党获得了更加充裕的准备时间，为组织调整和人才培养创造了条件。

“当前竞选最明显的趋势，就是政党队伍不断更新。不少政党的领导岗位正逐步由新一代政治人物接任，这将有助于政党提出新的发展理念，吸引更多支持者，并围绕新一届‘库鲁尔泰’议会工作形成更加符合时代需求的政治议程。”卡利耶夫表示。

他认为，这种变化并非人为推动，而是回应社会需求的自然结果。

卡利耶夫指出，如今，社会公众更加期待政治人才更新、更加开放的政治竞争，以及各政治力量能够围绕新时代面临的挑战加强合作。

他表示，这些变化说明，哈萨克斯坦政党体系正逐步迈向新的发展阶段。未来，除了政治经验外，能否回应社会新需求、提出切实可行的解决方案，也将成为衡量政党竞争力的重要标准。

据了解，当天举行的专家研讨会还围绕人工智能在竞选活动中的应用、数字技术对选举的影响以及打击虚假信息等议题进行了讨论。