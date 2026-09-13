专家：哈萨克斯坦正成为对华盛顿具有独立战略意义的国家

（哈萨克国际通讯社讯）美国总统唐纳德·特朗普在哈萨克斯坦独立35周年前夕向总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫致贺信，引发外界对当前哈美关系发展势头的关注。哈萨克斯坦社会发展研究所制度分析与改革中心专家顾问卡米拉·阿穆尔塔耶娃认为，这一举动反映出美国有意进一步加强与哈萨克斯坦的政治对话，而哈萨克斯坦正逐渐成为对华盛顿具有独立战略意义的国家。

阿穆尔塔耶娃在接受哈通社记者采访时指出，这封贺信在距离哈萨克斯坦独立35周年约三个月时发出，并由美国总统南亚和中亚事务特使塞尔吉奥·戈尔亲自转交给托卡耶夫，其时间和形式都值得关注。

“贺信的时间和转交方式表明，华盛顿有意进一步加强与哈萨克斯坦的政治对话。在我看来，这背后体现的是一个更为广泛的趋势。哈萨克斯坦正逐渐成为对华盛顿具有独立战略意义的国家。美国的中亚政策也日益具体，并越来越围绕经济和战略利益展开。”她说。

阿穆尔塔耶娃指出，特朗普在贺信中使用“扩大版战略伙伴关系”这一表述同样值得关注。如今，这一概念已经拥有越来越丰富的务实合作内容。

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2025年11月，托卡耶夫与特朗普在华盛顿会晤后，哈美双方在工业、能源、数字化、教育和创新等领域签署29份文件，总金额约170亿美元。2026年，双方继续围绕关键矿产、物流、人工智能以及新的投资项目开展对话。

“新的合作方向之一，是在阿斯塔纳举行的C5+1关键矿产对话。这本身就说明双边议程正在发生质的变化。经济合作越来越多地与技术竞争、供应链韧性以及经济安全问题联系在一起。在这一背景下，哈萨克斯坦正在成为美国在未来重要性将进一步上升的领域中具有吸引力的合作伙伴。”阿穆尔塔耶娃说。

专家认为，哈美关系中的领导人个人互动同样值得关注。

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她指出，特朗普在贺信中表示，希望继续发展其“两届总统任期内”与托卡耶夫建立起来的关系，并称哈萨克斯坦总统是一位“坚毅而勇敢的领导人”。

“考虑到个人因素历来在特朗普的政治风格中占据重要位置，这样的评价表明，两国领导层之间具有较高水平的政治互信，也反映出双方有意继续保持国家元首之间的直接联系。”她说。

阿穆尔塔耶娃指出，托卡耶夫在特朗普首个总统任期内就已与其开展互动，特朗普重返白宫后，双方联系继续保持。

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2026年7月，两国总统举行电话会谈，就政治和经济合作以及此前达成协议的落实情况交换意见。当时，托卡耶夫邀请特朗普访问哈萨克斯坦。此次特朗普贺信转交后，托卡耶夫再次确认了这一邀请。

专家认为，另一个值得注意的因素是，美国对哈萨克斯坦的关注正在阿斯塔纳同步发展与中国、俄罗斯、欧盟以及其他重要国际力量关系的背景下不断增强。

在她看来，这也反映出哈萨克斯坦多元平衡外交政策的内涵正在发生一定变化。经过多年积累，多元平衡外交已经成为哈萨克斯坦重要的外交资本。哈萨克斯坦在同时与不同力量中心开展合作的情况下，仍能够保持可预期的伙伴形象并坚持独立外交路线，这进一步提升了其对国际伙伴的重要性。

“从这一角度看，这封贺信在金砖国家峰会期间转交同样具有象征意义。在阿斯塔纳不断拓展国际联系、深化不同机制下合作的背景下，美方仍在寻求进一步发展与哈萨克斯坦的关系。这体现了哈萨克斯坦外交模式的生命力。与不同方向建立稳定的关系网络，能够扩大国家的外交空间，并增强其在谈判中的地位。”阿穆尔塔耶娃说。

她同时指出，这一问题还具有重要的地区层面意义。美国的中亚政策正获得越来越具体的经济内涵，C5+1机制正在得到B5+1经济议程以及关键矿产、交通运输、数字技术和人工智能等领域合作的补充。

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专家认为，凭借经济规模、投资联系以及地理位置，哈萨克斯坦在这一逐渐形成的区域合作架构中占据特殊位置。

“从更广泛的角度看，这封贺信也体现出35年来哈萨克斯坦在国际舞台上的地位发生了怎样的变化。20世纪90年代初，主要任务是巩固主权并争取国际承认，而今天，哈萨克斯坦已经形成自身的外交资本、经济和过境运输潜力，并与世界主要力量中心建立了稳定对话。”她说。

阿穆尔塔耶娃认为，从这一意义上说，特朗普的贺信也可以被视为哈萨克斯坦独立以来发展历程的一个缩影。

“今天的哈萨克斯坦已经发展成为一个能够自主确定优先方向、坚定维护国家利益，并在不断变化的世界秩序中找到自身位置的国家。而35年来最重要的成果在于，独立已经不仅是国家建设取得的历史性成就，更成为推动国家未来发展、开辟新机遇并确立更高目标的坚实基础。”她总结说。

此前，美国总统特朗普致信托卡耶夫，就哈萨克斯坦即将迎来独立35周年表示祝贺。该贺信由美国总统南亚和中亚事务特使塞尔吉奥·戈尔在新德里举行的第十八届金砖国家领导人会晤期间与托卡耶夫会谈时转交。