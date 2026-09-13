布鲁塞尔专家探讨哈萨克斯坦政治发展新阶段

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦政治和制度发展的新阶段成为近日在布鲁塞尔举行的“Shanyraq Dialogues”对话平台会议的重点议题。

本次会议主题为“哈萨克斯坦政治新时代：宪法改革付诸实践”。

会议在哈萨克斯坦驻比利时大使馆举行，来自比利时王室、欧盟主要机构、欧洲投资银行的代表，以及外交使团成员、专家和工商界、媒体界人士出席。

与会者围绕新宪政模式实施的初步成果、政治制度革新以及国家未来政治发展前景进行了讨论。

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哈萨克斯坦驻比利时和卢森堡大使、驻欧盟和北约代表团团长罗曼·瓦西连科在致辞中介绍了宪法改革取得的主要成果。

他指出，哈萨克斯坦已经进入改革付诸实践的新阶段，相关改革旨在加强国家机构、促进社会对话并提高国家治理效能。

瓦西连科同时强调了未来组建哈萨克斯坦人民理事会的重要意义。他表示，这一机构将成为开展广泛社会对话、推动社会不同群体参与国家议程制定的又一平台。

会议还重点讨论了哈萨克斯坦经济和科技现代化进程，包括数字化、人工智能发展以及基础设施和人力资本建设等议题。

谈及改革的国际层面，瓦西连科表示，哈萨克斯坦始终坚持主权、对话、和平与互利合作原则。与会者还就进一步深化与国际伙伴、包括欧盟的合作前景交换了意见。

欧洲媒体EUalive总编辑格奥尔基·戈捷夫介绍了其近期访问哈萨克斯坦的情况，其中包括首次库鲁尔泰选举期间的访问。他认为，此次选举是哈萨克斯坦政治发展进程中的一个重要阶段。

戈捷夫同时高度评价“Shanyraq Dialogues”平台，认为这一非正式对话机制进一步丰富了哈萨克斯坦与欧盟及比利时快速发展的关系。

《Diplomatic World》项目总监阿尔贝托·蒂尔克斯特拉将当前阶段称为哈萨克斯坦政治和制度发展中的转折时期。

他认为，当前的关键问题已经不仅在于宪法改革本身的内容，更在于新机构如何在实践中运行，以及围绕这些机构将形成怎样的政治文化。

蒂尔克斯特拉特别谈到新的一院制库鲁尔泰在推动政治现代化和提高决策效率方面的作用。他认为，相关改革体现出哈萨克斯坦推动国家机构适应国家发展新阶段，并更加重视问责、公民参与和制度平衡的努力。

在问答环节，与会者围绕宪法改革、营商和投资环境发展，以及哈萨克斯坦与欧盟和比利时的合作前景进行了讨论。

作为新的宪政机构，哈萨克斯坦人民理事会的组建问题受到与会者特别关注。会议还探讨了在与欧洲伙伴合作框架下，进一步拓展经贸、投资及其他具有发展潜力领域合作的可能性。

人工智能和数字化发展也是会议重点议题之一。与会者关注哈萨克斯坦在相关领域取得的进展，以及与欧洲伙伴开展经验交流的潜力。

讨论期间，与会者还谈及“智慧城市”建设、阿拉套市项目以及哈萨克斯坦的国际科技倡议。欧洲和比利时合作伙伴获邀参加将于10月1日至3日在阿斯塔纳举行的AI & Digital Bridge 2026论坛。

鉴于哈萨克斯坦正在经历大规模变革，与会者还对该国长期发展前景表现出浓厚兴趣。交流中，各方指出，哈萨克斯坦在加强中亚与欧洲之间交通物流联系方面正发挥日益重要的作用。

此外，与会者还讨论了哈萨克斯坦通过和平方式解决国际争端、遵循《联合国宪章》和国际法原则的立场，以及年轻一代的发展潜力。

此次“Shanyraq Dialogues”会议进一步体现了该平台作为围绕哈萨克斯坦国内议程及其与欧洲伙伴关系开展专业、深入对话平台的重要作用。

此前，欧洲议会也曾就哈萨克斯坦改革进程及其与欧盟的伙伴关系进行讨论。