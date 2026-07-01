乌兹别克斯坦专家：哈萨克斯坦政治改革可为中亚国家提供借鉴

（哈萨克国际通讯社讯） 乌兹别克斯坦知名政治学家、“知识驼队”（Bilim Karvoni）科研教育机构负责人法尔霍德·托利波夫（Фарход Толипов）表示，随着新宪法于7月1日正式生效，哈萨克斯坦政治生活迈入新的发展阶段，其近年来推进的政治改革经验可为中亚邻国提供借鉴。

托利波夫在接受哈通社驻塔什干记者采访时表示，近年来哈萨克斯坦实施的一系列政治变革，特别是新宪法的通过，体现出国家正沿着制度化、持续性的轨道稳步发展。

他说，对于新宪法，不同专家和普通民众存在不同观点是十分正常的社会现象。一些条款和规定可能会受到批评，也有人对其给予积极评价，但这恰恰表明社会讨论机制正在正常运行。

“我认为，哈萨克斯坦在这方面甚至可以成为中亚邻国的榜样，因为国家政治生活并没有停滞不前。当前正在推进的政治改革以及各种制度创新和实践探索，为国家发展注入了新的动力。”他说。

托利波夫特别提到，新宪法中的多项制度创新值得关注，其中包括设立副总统职位。

他表示，副总统制度的引入有助于加强政治继承机制，是一项值得重视的制度设计。

同时，他高度评价哈萨克斯坦逐步推行地方行政长官直选制度。

“市长、区长和州长开始由民众直接选举产生。我长期以来一直主张乌兹别克斯坦也应推行这一改革。各级地方行政长官应当由人民选举产生，而哈萨克斯坦正朝着这一方向稳步前进。”他说。

托利波夫还认为，哈萨克斯坦决定实行单院制议会制度是一次及时而重要的改革。

他说，从时间和实践检验来看，实行或重新回归单院制议会制度是符合时代需求的选择。他本人认为，乌兹别克斯坦未来同样无需继续保留参议院制度。

在他看来，哈萨克斯坦另一项值得关注的制度创新，是总统实行七年任期且只能担任一届的规定。

“从这一角度来看，哈萨克斯坦的这一举措可以被视为一项民主实践。总统只担任一个任期，是推动国家政治体系现代化的重要且富有启示意义的经验。”他说。

托利波夫指出，哈萨克斯坦乃至整个中亚地区当前发生的政治变化并非偶然。当前世界正处于复杂的地缘政治调整时期，对于地区国家而言，维护政治稳定、保障国家安全和实现可持续发展始终是重要任务。

他表示，哈萨克斯坦领导层充分认识到本地区国家正处于复杂的发展环境之中，并将这一因素纳入改革考量。

托利波夫援引美国政治学家兹比格涅夫·布热津斯基提出的“全球政治觉醒”概念指出，哈萨克斯坦和其他中亚国家都未置身这一进程之外。

“在我们的国家中，至少已经成长起两代与苏联时期没有直接联系的年轻人。这一代人对国家治理，特别是改革和国家变革，提出了更高要求。我认为，新宪法正是对新一代期待和诉求的回应。”他说。

7月1日，哈萨克斯坦新宪法正式生效。这份经全民公投通过的历史性文件，将对国家治理体系和社会发展方向产生深远影响。