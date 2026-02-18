俄专家：政治体系巩固成为哈萨克斯坦应对全球挑战的重要稳定因素

列凯达指出，在当前地缘政治环境不断变化的情况下，许多国家正致力于强化国家治理体系，提高制度协调性，以提升应对外部风险和内部挑战的能力。她表示，包括哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦在内的中亚国家，正在推进权力重新分配和制度协调机制的完善，这一进程符合区域整体发展趋势。

专家强调，对改革措施的实际落实情况以及新设立机构运行状况进行持续监测具有重要意义。她认为，自2019年和2022年以来，哈萨克斯坦国家治理体系经历了显著变化，特别是在中央与地方之间的互动机制方面。这些改革有助于提升国家治理效率和政策执行能力。

列凯达还指出，当前社会对政府透明度和公开性的要求不断提高。她表示，媒体、记者以及博客作者的积极参与，有助于加强社会监督机制，降低制度封闭风险，并进一步增强国家机构的责任意识。

在谈及制度改革方向时，她表示，引入副总统制度以及重新审视议会上院职能的相关建议，成为社会关注和讨论的重点。专家认为，这些举措旨在优化国家治理结构，强化各级权力机构之间的协调与合作。

她同时指出，在欧亚政治空间内，理解各国发展进程需要结合本国实际情况，单纯依赖外部标准进行评估并不足以全面反映国家制度演变的真实情况。一些在外界看来并不显著的变化，在国家自身制度框架下可能具有重要的系统性意义。

列凯达表示，哈萨克斯坦正按照自身制度转型模式稳步推进改革，逐步完善国家治理体系。

据此前报道，哈萨克斯坦于2月12日公布了经公民和专家意见修订完善的宪法草案。根据安排，全国公投将于2026年3月15日举行，以决定新宪法的通过与实施。

【编译：木合塔尔·木拉提】