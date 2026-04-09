专家：哈萨克斯坦正持续在国际舞台塑造稳定议程

在谈及哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫希望中东停火具有长期性，并有助于世界贸易发展与经济繁荣的表态时，列文指出，持久和平无疑将对地区和全球经济产生积极影响。各方必须找到共同语言，推动中东局势真正实现缓和。

他表示，目前相关安排仍只是停火，而非完整意义上的和平协议。如果在较短时间内无法进一步达成更具实质性的协议，冲突仍有可能再次爆发，甚至以更危险的方式升级。

列文认为，当前最关键的问题在于，冲突各方是否已准备好作出严肃妥协。他指出，若伊朗未来确实出现深层次的政治和意识形态变化，相关影响可能波及整个地区。近期局势已再次证明，中东地区的紧张态势足以对全球经济产生明显冲击。如果该地区核心矛盾能够得到缓解，这不仅可能为中东局势带来转机，也可能为中亚乃至全球发展打开新的空间。

在评价托卡耶夫此前提出可将突厥斯坦作为中立和谈平台的倡议时，列文表示，哈萨克斯坦已在调停外交方面积累一定经验，包括在叙利亚问题上的斡旋实践。因此，提出为国际谈判提供平台，是该国现行外交政策的自然延续。

他指出，哈萨克斯坦长期致力于塑造支持文明间与宗教间对话的国家形象。在这一背景下，无论是阿斯塔纳还是突厥斯坦，都符合中立谈判地点的定位，也契合哈萨克斯坦一贯倡导的和平外交理念。

谈及哈萨克斯坦加入《亚伯拉罕协议》的意义时，列文表示，哈萨克斯坦始终致力于拓展国际合作，这与其多元平衡的外交路线相一致。他认为，加入该协议本身表明，哈萨克斯坦有意参与更广泛的国际对话架构。

列文指出，从实际层面看，这一举措也进一步巩固了哈萨克斯坦与美国之间的关系，体现出阿斯塔纳在复杂国际环境下持续拓展外交空间的努力。

对于哈萨克斯坦当前所坚持的和平调解立场在国际舞台上的现实意义，列文表示，主张和平、对话与外交解决争端的国家，始终在国际关系中发挥着积极作用。这种立场有助于为国际社会寻找危机出口提供政治与道义基础。

不过他同时强调，真正决定局势走向的，最终仍是冲突各方自身。尽管如此，像哈萨克斯坦这样持续倡导和平与协商解决问题的国家，在当今国际局势动荡背景下，依然具有不可忽视的现实价值。

【编译：达娜】