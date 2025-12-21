哈萨克斯坦家庭支持中心增至131家 年内逾4.5万人获得帮助

消息指出，巩固家庭制度、防范家庭问题是该部重点工作方向之一。为此，家庭支持中心网络规模已由此前的33家扩大至131家，覆盖范围显著提升。

统计数据显示，在过去一年中，超过4.5万名处于生活困境的哈萨克斯坦公民向家庭支持中心求助，获得了法律、心理及社会方面的咨询服务，其中1.54万户家庭得到了综合性支持。

此外，今年各地家庭支持中心还依据专项方法，开始为提交结婚申请的公民提供免费的婚前咨询与培训。目前，全国已有300多对新人顺利完成相关课程。

文化和信息部新闻处表示，“幸福家庭”项目在促进离异家庭复合方面取得积极成效。2024年，37.5%的相关案件以当事人和解告终，充分体现了咨询服务和调解机制的实际效果。婚前咨询试点项目运行良好，计划在全国范围内全面推广。

同时，“家长学院”和“Saulyq Life”等项目在培育责任型父母意识和倡导健康生活方式方面发挥了积极作用。为弘扬家庭价值观，哈萨克斯坦每年举办“模范家庭”国家级评选活动，累计已有2万多个家庭参与其中。

在制度建设方面，国家还编制了有关预防家庭和日常生活领域暴力问题的国家报告。在推进性别政策落实过程中，哈萨克斯坦持续致力于消除对女性的歧视、加强性别平等。围绕打破性别刻板印象、维护合法权益等主题的培训活动定期举行。

例如，在“反对性别暴力16天”全国行动框架下，全国主要高校为学生举办了数字安全与防止暴力专题研讨会，内容涵盖信息空间中的潜在风险。

此外，面向女性领导力的专题研讨活动也在持续开展，其中包括“托米丽斯”信息与教育项目等平台。针对青年科研人员，哈萨克斯坦社会发展研究所和“青年”科研中心官方网站还提供了有关青年、家庭及性别政策领域的最新研究成果，供社会公众查阅。

【编译：木合塔尔·木拉提】