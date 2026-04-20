13:42, 20 四月 2026 | GMT +5
哈萨克斯坦艺术家作品展在喀山开幕
（哈萨克国际通讯社讯）在哈萨克斯坦共和国驻喀山总领事馆和俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国文化部支持下，哈萨克斯坦艺术家巴图汗·拜门作品展“游牧者：黑与白”近日在鞑靼斯坦国家美术博物馆开幕。该展览为庆祝我国独立35周年而举办。
鞑靼斯坦共和国文化部副部长达米尔·纳特富林、哈萨克斯坦驻喀山总领事叶尔兰·伊斯卡科夫以及鞑靼斯坦国家美术博物馆馆长罗扎莉娅·努尔加列耶娃在开幕式上致辞。
与会嘉宾表示，此次展览有助于加深两国人民之间的了解与交流，是推动国际文化合作的重要举措。展出的作品展现出鲜明的艺术风格和创新表达，为哈萨克斯坦图形艺术的发展作出了积极贡献。艺术家在当代艺术语境下，从祖先游牧文化的宝贵遗产中汲取灵感，通过回望历史，并借鉴阿拜诗歌与钦吉斯·艾特玛托夫的文学作品，对游牧文明命运进行哲学性思考。在其作品中，作者探讨了代际传承主题，强调即便在现代社会，人们依然延续着祖先的精神。
本次展览将持续一个月，共展出包括《突厥人》《大草原》《阿布莱汗之梦》等在内的55件作品。
巴图汗·拜门为哈萨克斯坦美术家协会及法国Mondial Art Academia成员，是我国当代重要的版画艺术家之一。近年来，他多采用大尺幅创作，以布面替代传统纸张，并延续木刻版画（linocut）技法。其作品曾在土耳其、德国、塞浦路斯、阿塞拜疆等国展出并获得广泛关注。
活动吸引了在喀山注册的外国总领事馆及名誉领事馆负责人、政府及社会各界代表、商界人士、媒体以及当地哈萨克侨胞等出席。
【编译：木合塔尔·木拉提】