哈萨克斯坦艺术家作品展在喀山开幕

鞑靼斯坦共和国文化部副部长达米尔·纳特富林、哈萨克斯坦驻喀山总领事叶尔兰·伊斯卡科夫以及鞑靼斯坦国家美术博物馆馆长罗扎莉娅·努尔加列耶娃在开幕式上致辞。

与会嘉宾表示，此次展览有助于加深两国人民之间的了解与交流，是推动国际文化合作的重要举措。展出的作品展现出鲜明的艺术风格和创新表达，为哈萨克斯坦图形艺术的发展作出了积极贡献。艺术家在当代艺术语境下，从祖先游牧文化的宝贵遗产中汲取灵感，通过回望历史，并借鉴阿拜诗歌与钦吉斯·艾特玛托夫的文学作品，对游牧文明命运进行哲学性思考。在其作品中，作者探讨了代际传承主题，强调即便在现代社会，人们依然延续着祖先的精神。

Фото: Kazinform

本次展览将持续一个月，共展出包括《突厥人》《大草原》《阿布莱汗之梦》等在内的55件作品。

巴图汗·拜门为哈萨克斯坦美术家协会及法国Mondial Art Academia成员，是我国当代重要的版画艺术家之一。近年来，他多采用大尺幅创作，以布面替代传统纸张，并延续木刻版画（linocut）技法。其作品曾在土耳其、德国、塞浦路斯、阿塞拜疆等国展出并获得广泛关注。

Фото: Kazinform

活动吸引了在喀山注册的外国总领事馆及名誉领事馆负责人、政府及社会各界代表、商界人士、媒体以及当地哈萨克侨胞等出席。

【编译：木合塔尔·木拉提】