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    12:54, 09 四月 2025 | GMT +5

    机动车保险新规生效 外国司机保费降低

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦从4月7日起开始实行新的机动车强制保险费率计算规则。

    汽车保险
    Фото: Kazinform

    此次调整涉及新手驾驶员、有违规记录的驾驶员以及外国公民。部分人群的保单费用大幅上涨，而另一部分人群的费用则有所下降。

    费用有何变化？

    金融监管与发展署更新了“奖惩”系统的保险费率清单，最高的13级可享受最低保单价格。

    同时，新增了最低的M2级，将使机动车保险费用增加7倍。

    哪些人需要支付更多费用？

    新手驾驶员。首次办理机动车强制保险的司机将获得A级，费率为1.8（此前为3级，费率为1.0）。这意味着保单费用几乎翻了一番。

    有违规记录的驾驶员。严重违反交通规则的驾驶员将自动归入M2级，这将大幅增加其保险费用。

    哪些人能享受更便宜的保险？

    • 外国驾驶员。临时进入哈萨克斯坦的外国驾驶员将自动获得13级系数，这将降低保单费用。

    • 守法驾驶员。连续五年以上保持13级的驾驶员，保险公司可能会为其提供较低的系数，但具体细节尚未公布。

    如何避免过高的费用？

    遵守交通规则可以每年提高保险级别，从而降低保单费用。驾驶员在没有违规并保持无事故记录的情况下，条件将更加优惠。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 社会
    Мұқтар Мұрат
    Мұқтар Мұрат
    编译
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