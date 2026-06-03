欧盟碳边境调节机制：欧盟收紧对哈萨克斯坦出口产品的市场要求

该报告是在欧盟“Ready4Trade中亚”项目框架内进行的，旨在分析CBAM要求对哈萨克斯坦铝、铁和钢出口的影响。该文件不仅考虑了当前的变化，还考虑了欧洲市场准入方面的广泛变化，其中环境要求正在成为贸易政策的一部分。

为什么CBAM已成为欧盟贸易体系中的重要工具

CBAM是欧盟“欧洲绿色协议”的一部分，旨在对高碳排放产品的进口征收碳费。经过过渡期后，该机制于2026年1月全面生效。

该体系意味着欧盟对所有产品适用相同的规则，即国内生产的产品和进口商品都将按照相同的碳排放要求进行评估。因此，进入市场的产品的“生态足迹”将得到同等重视。

因此，出口商现在不仅必须明确标明产品的价格和质量，还必须标明生产过程中使用的碳排放量。这些数据越高，产品获得的额外补贴就越多。

因此，CBAM正在成为一种新的系统，它根据产品碳排放量，对进入欧盟市场的产品加收额外费用。

新规会使出口成本增加多少？

报告指出，如果采用标准的碳排放量数据，哈萨克斯坦出口商的年度负债可能超过1.14亿欧元，其中90%的负担将落在冶金行业。

专家表示，随着CBAM机制的强化，哈萨克斯坦的铝、铁、钢出口商报告和遵守相关要求可能会变得越来越困难。因此，企业应提前做好准备，逐步引入国际通用的排放量计算和核查方法。

- 哈萨克斯坦铝出口总量的55%销往欧盟。根据一项研究，根据《哈萨克斯坦铝业合作机制》，2025年哈萨克斯坦铝、铁、钢等关键产品新增的年度出口义务可能高达约1.14亿欧元。我们目前正与工业出口商合作，帮助他们适应欧盟的新要求。这项工作旨在降低企业成本，并保持哈萨克斯坦产品在欧盟市场的竞争力。-QazTrade副总经理努尔兰·库尔巴特罗夫说。

由此可见，哈萨克斯坦冶金行业的出口收入很大一部分直接依赖于欧盟市场。

CBAM：出口成本取决于哪些因素

报告还强调，企业支付的成本不仅取决于其实际碳排放量，还取决于其计算方式。如果企业能够准确测量其排放量并建立相应的验证系统，则其成本可以显著降低。

Фото: «Ready4Trade Орталық Азия» жобасының баспасөз қызметі

国际贸易中心专家指出，在某些情况下，使用标准计算系数可能会不合理地增加成本。因此，该研究的作者认为，为了在欧盟市场保持竞争力，企业首先必须准确计算其排放量并定期监测。此外，正确、透明地进行环境报告也至关重要，因为正是这些数据能够帮助我们降低成本。

- 哈萨克斯坦目前每年向欧盟出口价值超过6亿欧元的钢铁和铝制品。据估计，采用CBAM框架下的标准排放指标每年可能导致超过1亿欧元的额外成本。其中90%的成本与钢铁产品相关。在某些计算中，这些产品的额外成本甚至可能超过其自身价格。然而，我想强调的是，这些成本是可以降低的。为此，企业需要测量并准确计算自身的排放量，努力减少生产过程中的排放，并将碳成本正确纳入其内部核算。-国际贸易专家、该研究报告的主要作者约斯特·保维林 (Jost Pauvelin) 表示。

因此，通过这些措施，企业可以显著降低与CBAM相关的成本。

Фото: «Ready4Trade Орталық Азия» жобасының баспасөз қызметі

欧盟驻哈萨克斯坦代表团合作部主任约翰内斯·鲍尔指出，为了使这一体系有效运作，各国和国际伙伴必须密切合作。

- CBAM机制是欧盟气候与贸易政策的重要组成部分。企业公开、准确地进行环境报告，反映可持续发展数据，有助于更好地适应国际市场不断变化的需求，保持竞争力。此外，政府机构、企业和国际伙伴（例如非政府组织）之间的持续合作，将使这一过程尽可能简化。-他说。

专家指出，CBAM正逐渐成为一项重要的贸易政策工具，不仅影响环境，也影响供应链、成本价格以及进入欧盟市场的策略。

因此，CBAM正成为影响哈萨克斯坦出口产品在欧盟市场竞争力的主要因素之一。关键问题不仅在于产量。今后，企业必须准确计算并公开披露其排放量，并做好减排准备。