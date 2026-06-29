市场机构发布最新交易建议：新粮上市前小麦暂不宜出售

（哈萨克国际通讯社讯）据农业部新闻消息，随着新粮即将上市，哈萨克斯坦粮食市场目前处于观望阶段。最新市场分析建议，生产商暂缓出售小麦，而亚麻籽等油料作物则可根据市场情况适时销售。

根据6月29日发布的市场交易策略，目前软质小麦各等级平均价格基本保持稳定。其中，三级优质软麦（面筋含量28%以上）平均价格为每公斤115坚戈；三级软麦（面筋含量25%以下）为104坚戈；四级软麦为98坚戈；五级软麦为90坚戈。

市场分析认为，在新粮集中上市前，小麦价格仍有上涨空间，因此建议生产商暂缓出售。目前，三级优质软麦价格最高有望升至每公斤145坚戈。

相比之下，大麦和硬粒小麦建议根据资金需求和市场情况适量销售。其中，二级大麦均价为每公斤90坚戈；蛋白质含量14%以上和15%以上的硬粒小麦均价分别为93坚戈和106坚戈。

油料和豆类方面，本周仅亚麻籽价格出现上涨，均价升至每公斤219坚戈，建议根据市场情况逐步销售。

报告建议出售的品种包括葵花籽、黄豌豆以及红扁豆和绿扁豆。其中，葵花籽当前均价为每公斤218坚戈，市场预计最高可达240坚戈，最低可能回落至180坚戈。

报告指出，当前价格为哈萨克斯坦国内粮库或铁路装车点签订合同的加权平均价格，实际成交价格会因地区、品质和交货条件不同而有所差异。