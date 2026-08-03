斋桑县机场建设工程接近尾声 有望开通飞往中国的航班

据州政府消息，该机场的建设是根据国家元首关于边境地区发展的指示进行的。机场投入使用后，将通过直航连接斋桑县与阿斯塔纳、阿拉木图和乌斯卡曼等城市。未来计划开通国际航线，包括飞往中国的航班。

目前，跑道、滑行道、停机坪、机场围栏、排水系统和进场道路的建设已全部完成。此外，照明和信号系统、公用设施管线和空中导航基础设施的安装工作正在进行中。

Фото: ШҚО әкімдігі

工程正优先建设机场接收旅客所需的主要设施。具体而言，航站楼、指挥调度中心、应急救援综合设施、行政和住宅设施以及工程设施的建设正在进行中。此外，照明和信号设备正在安装，工程管网正在铺设，空中导航和气象基础设施正在建设中，机场周边环境的改善工作也在进行中。

- 目前，我们正在实施该项目的第四阶段。该阶段包括航站楼及机场区域内所有其他附属建筑的建设。由于设计文件是分阶段收到的，因此部分工作需要在收到技术方案后立即开展。尽管如此，我们仍在尽最大努力加快施工进度。-项目负责人说。

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新机场建成后，将显著提升斋桑县的交通便利性，并为物流、旅游和投资发展注入新的活力。

州政府称，该项目的实施正受到密切监控。目前，机场整体建设完成度为86.6%，计划于今年秋季投入使用。

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