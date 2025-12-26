检察机关加强投资者权益保护 阻断1100项针对投资者的非法决定

总检察院近日召开工作会议，投资者权益保护委员会和“Kazakh Invest”国家公司代表参会。会议重点讨论了强化投资者权益保护、提升投资项目配套效率等问题。

新成立的委员会主要职责包括：在投资及投资活动领域行使最高监督权；保护投资者权益，预防和制止权益侵害；查明并消除导致违法行为的成因和条件，消除相关后果；在该领域提供领导和跨部门协调；参与投资者纠纷的庭外调解；发布具有约束力的指令和任务；协调并开展投资者权益保护领域的国际法治合作，以及其他相关职责。

总检察长别热克·阿斯洛夫强调：“监督措施应具有针对性和预防性。我们的任务不是事后惩处违法行为，而是提前阻断非法决定，及时恢复公正。”

Фото: Бас прокуратура

总检察院表示，正在全面落实总统指示，采取综合措施加强投资者权益保护，营造有利投资环境。

其中，引入“检察过滤”机制，要求国家机关涉及投资者权益的决定必须经检察机关强制协调。自该机制实施以来，检察机关已拒绝协调1100项决定，阻断400项检查、480项行政诉讼程序以及210项其他限制措施。

这一举措使民事纠纷数量下降32%，投资者诉诸法院案件减少33%。

此外，与外交部联合实施“绿色通道”机制，支持大型国际和高科技投资者。目前已纳入137个投资项目，相关16项国家服务办理时限缩短至5个工作日内。该机制正在进一步扩大。

目前，检察机关正在配套总价值76万亿坚格的1790个投资项目。为实施总价值23万亿坚格项目的约2000名投资者提供了实质性法律援助。

通过检察监督措施，解决了企业家面临的145项行政障碍和拖延问题。

在处理投资者诉求时，因拖延和障碍对326名官员追究了责任。

会议总结强调，需要进一步明确相关国家机关在投资保护领域的互动机制，清晰划分责任领域。

【编译：木合塔尔·木拉提】