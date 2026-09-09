托卡耶夫听取“萨姆鲁克-卡泽纳”投资项目进展汇报

托卡耶夫听取了关于“萨姆鲁克-卡泽纳”基金会工作情况、主要生产和财务指标完成情况以及大型基础设施项目实施进展的汇报。

贾克波夫表示，基金计划于2026年完成总额达3.2万亿坚戈投资项目的收尾工作。其中包括建设莫因特—克孜勒扎尔、达尔巴扎—马克塔拉尔铁路线路，改造阿勒腾阔勒—杰特艮、贝纽—曼格斯套铁路区段，建设卡沙甘油田天然气加工厂，对阿拉木图第二热电站进行现代化改造，以及在突厥斯坦州建设蒸汽燃气联合装置和混合动力电站。此外，阿斯塔纳数据处理中心建设以及里海海底光纤通信线路铺设工作也已接近完成。

总统还了解了基金投资组合的有关情况。在这一方向上，计划于2027—2029年在能源、油气、交通和数字基础设施等领域实施38个项目，总投资额达21万亿坚戈。

此外，贾克波夫还汇报了基金社会项目的落实情况。医疗和社会设施建设被列为重点，目前已为残疾儿童开设55个康复中心和46间融合教育教室，同时也在推进体育和教育基础设施建设。

会谈结束时，托卡耶夫就基金工作的主要方向下达了一系列任务。

据此前报道，托卡耶夫总统当天还接见了金融市场监管和发展署署长玛蒂娜·阿布勒哈斯莫娃。