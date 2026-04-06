哈萨克斯坦推进煤电升级改造 计划新增2.5吉瓦装机容量

根据规划，全国共有11座电站将实施现代化改造及扩建工程，具体项目如下：

阿克苏国营地区发电站：7号机组现代化改造（325兆瓦）；

埃基巴斯图兹二号国营地区发电站：新建3号、4号机组（1100兆瓦）；

卡拉干达热电中心：扩建工程（140兆瓦）；

乌斯卡曼热电中心：扩建工程（100兆瓦）；

托帕尔国营地区发电站：现代化改造（250兆瓦）；

沙赫京斯克热电中心：扩建工程（130兆瓦）；

巴尔喀什热电中心与杰子卡兹甘热电中心：投运新型汽轮机组（50兆瓦）；

索格拉热电中心：扩建工程（50兆瓦）；

卡拉干达冶金股份公司二号热电中心：扩建工程（230兆瓦）；

斯捷普诺戈尔斯克热电中心：现代化改造（30兆瓦）。

上述项目顺利实施后，预计将新增约2.5吉瓦（GW）发电容量。这不仅有助于显著提升各电站运行效率，也将有效延长其安全运行周期。

【编译：阿遥】