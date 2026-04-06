09:33, 06 四月 2026 | GMT +5
哈萨克斯坦推进煤电升级改造 计划新增2.5吉瓦装机容量
（哈萨克国际通讯社讯）在新一轮国家煤电产业发展项目框架下，哈萨克斯坦能源部将对现有能源基地的技术装备升级和现代化改造列为优先方向。能源部新闻处已公布相关计划。
根据规划，全国共有11座电站将实施现代化改造及扩建工程，具体项目如下：
- 阿克苏国营地区发电站：7号机组现代化改造（325兆瓦）；
- 埃基巴斯图兹二号国营地区发电站：新建3号、4号机组（1100兆瓦）；
- 卡拉干达热电中心：扩建工程（140兆瓦）；
- 乌斯卡曼热电中心：扩建工程（100兆瓦）；
- 托帕尔国营地区发电站：现代化改造（250兆瓦）；
- 沙赫京斯克热电中心：扩建工程（130兆瓦）；
- 巴尔喀什热电中心与杰子卡兹甘热电中心：投运新型汽轮机组（50兆瓦）；
- 索格拉热电中心：扩建工程（50兆瓦）；
- 卡拉干达冶金股份公司二号热电中心：扩建工程（230兆瓦）；
- 斯捷普诺戈尔斯克热电中心：现代化改造（30兆瓦）。
上述项目顺利实施后，预计将新增约2.5吉瓦（GW）发电容量。这不仅有助于显著提升各电站运行效率，也将有效延长其安全运行周期。
【编译：阿遥】