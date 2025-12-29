哈萨克斯坦推进绿色防滑材料替代传统食盐

根据《哈萨克斯坦共和国环境法》第238条第9款规定，鉴于食盐对土壤、植被以及城市生态系统造成的负面影响，城镇行政区范围内严禁使用食盐开展冬季道路防滑作业。在此背景下，寻找环保、高效的食盐替代品，探索冬季道路和人行道的科学处理方式，已成为一项日益紧迫的现实课题。

哈萨克斯坦道路研究所专家指出，近年来，国内已逐步形成一套推广现代化道路防滑解决方案的系统性机制。所有应用于道路领域的材料和技术，均须在“道路建设材料与新技术统一数据库”中完成强制登记，以便通过统一筛选和持续监管，确保其质量达标、性能可靠。

专家介绍，目前该数据库已收录约五款国产冬季道路养护防滑材料，涵盖干、湿两种使用形态，旨在使各地区能够结合自身气候条件和作业环境，灵活选择最为适用的技术方案。

值得注意的是，这些通过登记的材料均不含氯化物成分。这一特性显著降低了化学制剂对道路基础设施、工程建筑、城市景观设施及周边自然环境的腐蚀和损害。同时，这类药剂在保持功能性效果的前提下，可有效防止路面结冰并加速积雪融化。

—放弃使用食盐并非一次性的试验行为，而是向更安全、更科技化解决方案转型的必然选择。目前我们所掌握的材料，既能保障道路必要的抓地力，又不会对生态环境造成危害，-道路研究所专家强调。

专家还指出，替代材料的出现，为各地区分阶段更新冬季道路养护方式提供了现实契机。这不仅有助于在不降低道路安全水平的前提下落实环保法规要求，也为相关技术的持续迭代创造了条件。

—建立“道路建设材料与新技术统一数据库”的初衷，就是为了让相关主管部门在作出决策时不再仅依赖理论判断，而是有充分依据，选择那些真正适应哈萨克斯坦严苛气候条件、并经过实践验证的方案，-专家表示。

随着国家标准《ST RK 4036–2025：城镇街道道路防滑材料技术要求》的正式颁布，推广新型防滑材料的必要性进一步凸显。该标准由道路研究所制定，明确了城市环境中使用防滑材料的统一技术门槛，为相关技术的系统化应用奠定了法规基础。

专家认为，随着环保要求不断趋严、技术手段持续更新以及替代材料实现规模化生产，哈萨克斯坦已具备成熟条件，在城市道路冬季养护领域分阶段淘汰食盐，全面转向更现代、更安全的绿色解决方案。

【编译：阿遥】