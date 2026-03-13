哈萨克斯坦推进乡村医疗升级 655个医疗设施投入使用 惠及100万农村居民

这一大规模基础设施建设显著改善了农村地区医疗条件，使当地居民无需再长途前往地区中心即可获得合格医疗服务。

据介绍，2023年至2025年期间分阶段建设的医疗设施网络包括：

260个医疗点

235个助产士—医务员站（FAP）

160个乡村医生门诊部

项目实施过程中，医疗机构建设持续推进。新设施数量从项目启动初期的99个逐步增加至2025年底的195个，实现对全国重点农村地区的有序覆盖。

所有新建医疗机构均配备现代化医疗设备，显著提升基层医疗服务质量。当地居民如今可以在居住地直接接受预防性体检、疫苗接种、慢性病随访以及基础诊断服务，从而提高疾病早期发现率并及时开展治疗。

与此同时，加强基层医疗体系也为国家项目的第二项重要任务奠定基础，即将32所地区医院升级为多功能中心地区医院。

目前已有9家医院以新的多学科模式投入运行，另有19家医院正在积极推进升级改造。

为继续推进医疗体系现代化，国家预算委员会已批准为阿克托别州、江布尔州和阿克莫拉州相关项目提供资金支持。同时，政府正研究通过国家专项基金为乌勒套州医院建设提供资金。

专家指出，医院体系的系统升级具有重要意义。完善医疗体系可确保在“黄金一小时”内为急性病患者（如中风和心肌梗死）提供及时救治，从而有望将心血管疾病死亡率降低约20%。

【编译：达娜】