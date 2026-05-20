哈萨克斯坦推进旅游基础设施建设 多个景区与度假区集中升级

—在库纳耶夫市，第6号和第7号沙滩的修缮与美化工程已接近尾声，将在今夏旅游旺季期间正式向游客开放。此外，位于阿拉木图州的“游牧者之城”同样是今年的一大亮点，目前该区域已建成6.8公里道路，完成电力管网铺设，并配套建设了可容纳100辆车的停车场。长期以来，通往凯恩德湖的道路状况备受关注，当地政府已启动相关修复工程，将对全长9.9公里的路段进行全面翻新，-拜詹诺夫表示。

他强调，全国各地旅游线路的开发与提升工作仍在持续推进。

—为提升区域旅游吸引力，去年我们对哈斯铁克峡谷至恰伦大峡谷国家自然公园全长1500公里的线路进行了实地考察与评估。目前，相关区域已完成配套设施完善，并已在2GIS、Yandex及谷歌地图平台上线，方便游客导航查询，-拜詹诺夫说道。

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他指出，杰特苏州巴尔喀什湖沿岸也将迎来一批新的旅游设施。

—目前，杰特苏州巴尔喀什湖沿岸的美化工程正在推进。今年，我们将全面完成相关基础设施建设及道路修缮工作，并向公众开放新的优质沙滩。此外，列普斯火车站的新候车大厅建设已完工，预计将在新旅游季正式投入使用，-他说。

巴尔喀什度假区同时也在推进一系列大规模配套项目。

—今年，巴尔喀什机场现代化改造工程将完工，旅游旺季期间将增设往返阿拉木图和阿斯塔纳至巴尔喀什的航班。与此同时，楚巴尔图别克和托朗格勒克区域的4个沙滩美化项目已启动，相关合同已签署，总投资额超过10亿坚戈，计划于6月15日前全面完工，-拜詹诺夫说道。

此外，布拉拜和伊曼套度假区的基础设施升级仍是今年工作的重点。