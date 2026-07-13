哈萨克斯坦推进水利基础设施建设 将新增975个长期就业岗位

（哈萨克国际通讯社讯）根据《水利行业发展综合规划》，哈萨克斯坦水资源和灌溉部正在全国范围内实施一系列水利工程建设和改造项目。

据该部介绍，相关项目建成后将新增975个长期就业岗位和1866个临时就业岗位，旨在保障水利设施安全运行，提高水资源利用效率。

哈萨克斯坦水资源和灌溉部部长努尔詹·努尔吉格托夫表示，新增就业岗位将有助于改善各地区特别是农村地区居民的生活条件，水利基础设施建设也将吸引更多高素质专业人才投身行业。目前，全国约有2700名学生正在学习水利相关专业，在哈萨克水利国有企业各分支机构参加生产实习的学生人数也在持续增长。此外，政府每年都会采取措施提高水利行业从业人员的薪酬水平。

根据2024年批准的《水利行业发展综合规划》，哈萨克斯坦计划新建42座水库、改造37座现有水库，并对1.45万公里灌渠进行现代化改造。

目前，全国已启动3座新水库建设，突厥斯坦州两座水库建设即将完工。此外，水资源和灌溉部已完成另外2座水库建设项目的设计文件编制，并正在推进13个项目的相关文件准备工作。

与此同时，该部已完成5座水库改造工程，完成8座水库改造项目设计文件编制，并正在推进18个项目的前期准备工作。

2024年至2025年，哈萨克斯坦已完成约1500公里灌渠的改造和现代化升级。预计今年年底前还将有962公里灌渠投入运行，可改善约20万公顷灌溉农田的供水条件。