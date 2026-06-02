春季征兵持续推进 哈萨克斯坦武装力量已完成年度补员计划

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦国防部日前发布消息称，根据总统签署的相关法令，2026年春季征兵工作自3月17日启动以来正在全国范围内持续进行。尽管征兵工作将持续至6月30日，但截至6月1日，哈萨克斯坦武装力量以及国家安全委员会边防局、国家警卫局和紧急情况部的补员计划已全部完成。

据国防部介绍，大部分新入伍士兵已经完成新兵训练课程。期间，新兵系统学习了军队共同条令，掌握了队列训练和射击训练基础知识，并熟悉了武器装备的战术技术性能。作为训练的最后阶段，各部队已举行庄严的军人宣誓仪式。

Фото: Қорғаныс министрлігі

目前，服义务兵役的士兵已基本适应军营生活，并开始履行各自岗位职责。对于存在贷款义务的服役人员，相关部门已依据现行法律规定，为其办理服役期间贷款延期偿还手续。

此外，许多义务兵计划在服役结束后参加国家教育助学金（教育资助）竞争，以继续接受高等教育。

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国防部表示，目前各地区由副州长领导的市、区征兵委员会仍在继续开展工作，现阶段征兵重点主要集中在补充国民警卫队部队兵员。按照计划，今年将有7000余名青年被征召进入国民警卫队服役。

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根据现行规定，适龄公民将通过短信通知和电子政务门户网站（eGov）收到征兵通知。相关通知将在规定报到日期前至少三天发出，并具有正式征兵通知书法律效力。

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收到通知的公民须按要求前往所在地征兵站接受相关程序。无正当理由未按时到场者将承担行政责任；对于长期、故意逃避兵役义务的人员，则可能依法承担刑事责任。

根据2026年春季征兵计划，哈萨克斯坦武装力量及其他武装和军事编制部门预计将征召超过2.1万名年龄介于18岁至27岁之间的公民入伍服役。