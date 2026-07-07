世界阿哈尔捷金马锦标赛将于9月在荷兰举行 展示土库曼斯坦马文化

（哈萨克国际通讯社讯）今年9月，世界最古老、最优雅的马种之一——阿哈尔捷金马（Akhal-Teke）将亮相荷兰，参加一项展示土库曼斯坦悠久马文化的重要国际赛事。

据悉，国际阿哈尔捷金马选美大赛将于今年9月在荷兰克罗嫩贝赫（Kronenberg）的皮尔贝亨马术中心（Peelbergen Equestrian Centre）举行，活动主题为“金色遗产，无尽精神（Golden Heritage. Endless Spirit）”。

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阿哈尔捷金马以其独特的金属光泽、卓越的耐力和优雅的体态闻名于世，被誉为土库曼斯坦最具代表性的文化象征之一。本次赛事除展示这一珍贵马种外，还将集中呈现土库曼传统文化、手工艺以及传承数百年的养马技艺。

主办方表示，阿哈尔捷金马象征着美丽、优雅与恒久的生命力，体现了土库曼民族的坚韧精神和深厚文化底蕴。

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本次活动由土库曼斯坦国家马匹协会（Türkmenistanyň Atlary State Association）与欧洲阿哈尔捷金马协会联合举办。赛事举办之年恰逢土库曼斯坦以“土库曼斯坦——骏美阿哈尔捷金马的故乡”为国家年度主题。

这是土库曼斯坦首次举办如此规模的世界阿哈尔捷金马锦标赛，旨在进一步提升阿哈尔捷金马的国际影响力。阿哈尔捷金马一直被视为土库曼斯坦的国家瑰宝，也是民族自豪感的重要象征。

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主办方指出，在荷兰举办此次世界锦标赛，不仅希望向国际社会展示阿哈尔捷金马卓越的品质，也希望借此进一步加强土库曼斯坦与欧盟国家在人文和体育领域的交流与合作。

根据赛程安排，为期三天的活动将包括马术比赛、国际阿哈尔捷金马选美大赛、阿哈尔捷金马保护与推广国际学术会议，以及土库曼传统文化、手工艺和民俗展览。此外，土库曼斯坦著名的“复兴”（Galkynyş）国家马术表演团和土库曼斯坦国家马戏团艺术家也将带来精彩演出。

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此前，哈萨克国际通讯社曾报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫钟爱的珍稀伊莎贝拉色阿哈尔捷金母马“阿克詹”（Ақжан），凭借其罕见的金色毛色和高贵优雅的外形，已成为阿斯塔纳新的文化象征，并受到国际媒体和社交平台广泛关注。