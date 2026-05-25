哈萨克斯坦持续推进铁路网络扩建 提升运输能力

据哈萨克斯坦国家铁路公司董事会主席塔勒哈特·阿尔德别尔格诺夫介绍，目前公司多个重点项目正在同步推进。

数据显示，随着机车短缺问题逐步缓解，哈萨克斯坦铁路机车平均磨损率已从2023年的66%下降至2025年的58%。

与此同时，哈萨克斯坦计划在2030年前新增746节客运车厢，其中大部分将由瑞士轨道交通制造商Stadler生产。目前，配备空调系统的客运车厢占比已达到86%。

在铁路基础设施建设方面，哈萨克斯坦正在推进总长度约3900公里的铁路建设与改造项目。其中包括900公里新建铁路以及3000公里既有线路改造。目前已有752公里铁路投入运营，铁路通行能力得到明显提升。

此外，数字化技术的引入也显著提高了铁路运营效率。铁路车辆诊断系统“Kinetix”已将列车检测时间从原来的2小时缩短至8分钟。人工智能技术则被用于协调过境运输，将运输方案建模时间从数月压缩至数小时。

另据了解，哈萨克斯坦国家铁路公司目前已进入 S&P Global ESG评级全球交通运输企业前3%。

【编译：达娜】