哈萨克斯坦粮食首次进入阿尔及利亚市场 年内出口近40万吨

这一成果在很大程度上得益于哈萨克斯坦在2025年实施的运输成本国家补贴，以及外交渠道提供的支持。

按照国家元首关于推动本国农产品进入国际市场的指示，哈萨克斯坦驻阿尔及利亚大使馆与当地主管部门开展了一系列谈判。

今年1月14日，哈萨克斯坦驻阿尔及利亚大使安尼瓦尔别克·阿赫梅托夫会见了阿尔及利亚谷物专业间局（OAIC）总干事纳斯雷丁·迈萨乌德。OAIC负责协调小麦和豆类的集中式国家进口采购。会谈中，阿赫梅托夫向对方展示了由哈萨克粮食合同公司提供的小麦样本及其实验室检测结果。迈萨乌德高度评价了哈萨克斯坦小麦的质量，并表示有意推动其进入阿尔及利亚市场。

6月22日，阿赫梅托夫拜会阿尔及利亚农业、农村发展和渔业部长优素福·谢尔法。谢尔法表示，将支持与哈萨克斯坦在农业领域的全面合作，其中包括扩大哈国粮食向阿尔及利亚的供应规模。

整体而言，除小麦外，哈萨克斯坦在向阿尔及利亚出口肉类、豆类及其他农产品方面也具备较大潜力。

值得一提的是，阿尔及利亚是全球最大的小麦进口国之一，位列世界第五，每年采购多达900万吨软质小麦。所有进口均通过OAIC集中采购，该机构定期举行国际招标。

【编译：阿遥】