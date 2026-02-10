哈萨克斯坦加快推进数字基础设施建设 今年将实现飞机和列车全面联网

他指出，数字经济效率直接取决于通信基础设施质量。2025年，相关重点项目已全面启动，大部分建设任务将在今年完成。

根据计划，今年将新增1900个农村地区接入光纤通信网络，到明年，具备高速网络条件的农村地区比例将超过90%。同时，所有国家级公路将实现通信基础设施全覆盖。按照总统指示，全国所有边境通关点已于去年12月实现联网。

在交通出行领域，扎苏兰·马迪耶夫表示，2026年起，哈萨克斯坦国家铁路公司所有主要客运线路将实现互联网覆盖。此外，哈萨克斯坦乘客将首次在本国航空公司航班上使用机上互联网服务。

他强调，在满足国内需求的同时，相关数字基础设施也将强化哈萨克斯坦作为区域数字通信枢纽的地位。

通过星链（Starlink）在哈萨克斯坦建设的站点，卫星互联网服务将向周边国家延伸。具体来说，今年起将向塔吉克斯坦提供通信流量，下一阶段计划覆盖蒙古和吉尔吉斯斯坦。同时，在跨里海光纤通信线路框架下，乌兹别克斯坦已提出“承购合同”（offtake）建议。

在人工智能基础设施方面，部长透露，哈萨克电信公司（Kazakhtelecom）计划于2027年第二季度在巴甫洛达尔建设首个50兆瓦级人工智能数据中心。

他说，该项目已进入实质推进阶段，当地已划拨建设用地，并从GRES-1发电站预留300兆瓦电力容量。尽管仍在与国际投资者磋商，但项目将由哈萨克电信公司率先实施。

据介绍，该数据中心的算力规模将达到国家机关新建数据中心（含超级计算机）的10倍。整个项目计划于2026年至2028年分阶段完成。与此同时，今年还将对国家信息系统进行全面备份，确保其在紧急情况下仍可稳定运行。

扎苏兰·马迪耶夫还介绍了政府信息系统整合工作。他表示，随着数字化加速推进，国家数字基础设施中出现了系统分散、重复建设等问题。为此，政府已启动将所有部门信息系统分阶段迁移至QazTech统一平台的工作。

截至去年年底，国家信息系统已完成全面清查，老旧和重复系统将被优化整合。例如，在卫生部审计中发现的30多个信息系统，将被压缩至8个系统并统一迁移至QazTech平台。

根据计划，2026年将完成中央政府机构30%的信息系统迁移。在网络安全方面，现行法律已明确全部技术与安全要求，对违规行为的责任追究力度也将进一步加强。

【编译：达娜】