阿克托别州推进5亿美元铬深加工项目 打造化工冶金产业集群

该项目由全球铬深加工领域的重要企业之一——中国四川银河化学有限公司（Sichuan YinHe Chemical Co. Ltd.）实施，计划在阿克托别州建设一座现代化综合生产基地，对含铬原材料进行深度加工。项目投产后，将生产化肥、化工产品、冶金用材料以及生物活性添加剂等多类产品。设计年产能可达20万吨，预计年产值约10亿美元，部分产品单价最高可达每吨30万美元。项目总投资规模约为5亿美元，具备创造600多个就业岗位的潜力。

国家投资促进公司“KAZAKH INVEST”董事会主席苏勒坦哈利·肯杰库洛夫表示，在对阿克托别州投资潜力进行系统分析的过程中，综合考虑了该地区的资源基础、出口能力以及构建完整产业链的条件，铬产业及化工冶金领域被明确为优先发展方向。他指出，该项目的实施将显著提升原材料加工深度，减少初级和半成品原料出口比重。

Photo credit: Kazakh Invest

在项目论证过程中，KAZAKH INVEST公司与多家国际行业领军企业开展了磋商。根据磋商成果，组织哈萨克斯坦代表团赴四川银河化学有限公司生产基地进行考察。考察期间，双方就技术解决方案、生态环保标准以及在哈萨克斯坦实现生产本地化的可行性参数进行了深入交流。

谈判结果显示，双方确认了在实施该投资项目方面的共同意愿，并已签署相应协议。该项目的落地将有助于在阿克托别州建设新的高技术生产体系，形成对本地原材料的稳定需求，并进一步巩固哈萨克斯坦在全球铬深加工产品市场中的竞争地位。

据介绍，“投资订单”机制是一种主动吸引投资的工具，由地区政府和国家机构根据自身发展需求，在重点产业领域提出具体投资项目需求。该机制通过系统分析地区资源禀赋和发展需要，定向寻找和引入行业投资者，并在项目从概念设计到投产运营的各个阶段提供全流程支持。

【编译：木合塔尔·木拉提】