哈萨克斯坦推进AI-Sana项目 华为提供国际经验支持

会谈由科学和高等教育部副部长迪娜拉·谢格洛娃主持，数字化与公共服务司司长阿艳·拉马詹、国际合作司司长谢里克·卡尔卡马诺夫及其副司长梅伊尔别克·伊兹巴萨尔，以及科学基金会股份公司董事长阿尔曼·阿什金等出席。华为方面则由中亚地区副总裁Xu Hai、ICT解决方案与战略副总裁穆罕默德·马德库尔，以及负责合作伙伴关系与人才生态建设的相关负责人参与会谈。

会上，华为介绍了其在信息通信技术（ICT）和人工智能教育生态建设方面的国际经验，重点展示了华为ICT学院（Huawei ICT Academy）网络的运行情况、教育培训体系、认证课程设置以及学生参与国际竞赛的成果。据介绍，华为已与全球超过3500所高校建立合作关系，在人工智能、云计算、计算技术及网络技术等领域持续推进专业人才培养项目。

与此同时，哈萨克斯坦科学和高等教育部介绍了AI-Sana国家项目的实施进展。该项目旨在构建人工智能人才培养的国家级生态体系。根据规划，将在所有专业教育项目中引入人工智能基础必修课程，从而实现具备基础AI能力人才的规模化培养，推动教育体系整体转型升级。

此外，双方还重点讨论了华为提出的制作专题纪录片的倡议。该项目将聚焦AI-Sana计划的发展进程及哈萨克斯坦人才培养体系的转型实践。哈方对此表示支持，并指出该举措有助于推动国际合作，提升哈萨克斯坦在人工智能领域的国际影响力。

会谈最后，双方一致表示，将进一步加强在教育项目拓展、国际课程与认证体系引入、师生培训、创新创业支持以及高校数字基础设施建设等方面的合作。双方还就推动人工智能课程落地及实施联合项目达成共识，表示将持续深化务实合作。

【编译：达娜】