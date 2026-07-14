走进东哈州：不可错过的八大自然秘境

以下为旅游部门推荐的八大旅游路线：

马尔卡阔勒湖与马尔卡阔勒国家自然保护区

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位于南阿尔泰山区的马尔卡阔勒湖，是哈萨克斯坦著名的高山湖泊之一，以宁静秀美的自然景观闻名。游客可登上观景平台俯瞰湖光山色，近距离了解当地丰富的动植物资源，并体验当地居民保留至今的传统生活方式。

亚泽夫湖

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亚泽夫湖坐落于卡顿—卡拉盖县，是观赏别卢哈峰（又称穆兹套峰、汗阿尔泰峰）的理想地点。高山草甸、连绵群峰与原始森林交相辉映，使这里成为阿尔泰山区最具代表性的自然景观之一，也是徒步和摄影爱好者钟爱的目的地。

锡伯湖群

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位于乌兰县的锡伯湖群由五座天然湖泊组成，以清澈见底的湖水和巍峨的花岗岩山体闻名。游客不仅可以欣赏湖光山色，还可探访历史悠久的阿布赉克特古庙，在自然与人文之间感受独特魅力。

布赫塔尔马水库

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作为哈萨克斯坦最大的人工水库之一，布赫塔尔马水库拥有广阔水域、优质沙滩和风景秀丽的海湾，沿岸分布着众多度假区和休闲设施，是夏季避暑、戏水和家庭度假的热门去处。

里德市与西阿尔泰国家自然保护区

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里德市周边的西阿尔泰国家自然保护区森林茂密、气候宜人，拥有众多徒步线路。高山湖泊、辽阔草甸和原始森林共同勾勒出典型的阿尔泰山地风光，是深入探索当地自然生态的重要目的地。

克因凯热什峡谷

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克因凯热什峡谷被誉为“燃烧的岩石”，以层次丰富、色彩斑斓的黏土峡谷景观闻名。数百万年来，经风雨不断侵蚀形成的奇特地貌，造就了这一极具视觉冲击力的自然奇观，也成为东哈州最具特色的地质景点之一。

卡顿—卡拉盖国家公园

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作为联合国教科文组织生物圈保护区网络成员，卡顿—卡拉盖国家公园拥有世界级的生物多样性。园内不仅坐落着哈萨克斯坦最高峰别卢哈山，还拥有阔克阔勒瀑布、贝雷尔古墓群、拉赫曼温泉以及风光壮美的阿尔泰峡谷，是集生态观光、历史文化和康养休闲于一体的综合旅游目的地。