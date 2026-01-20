哈萨克斯坦推进北部生态系统保护 推广可持续农业模式

会谈期间，双方就旨在推动可持续农业发展和生态系统保护的合作项目，深入讨论了项目实施进展及未来前景。

目前，联合国开发计划署驻哈萨克斯坦代表处正与哈萨克斯坦农业部密切合作，协同实施由联合国开发计划署与全球环境基金共同发起的“保护北哈萨克斯坦景观生态系统并推广可持续农业生产系统”项目。

该项目致力于在更大范围内推广高效的土地资源管理技术和自然保护措施，并推动构建“绿色”生产与销售链条。这些举措旨在有效遏制高产农田退化趋势，系统性保护北哈萨克斯坦地区具有重要价值的生态系统。

按照规划，项目将在景观层面开展土地可持续利用模式及管理经验的试点推广和实地测试。

项目取得的阶段性成果将为国家级和州级层面的决策提供重要参考，有助于进一步提升哈萨克斯坦在农业发展与环境保护领域的政策执行效率。

会谈结束时，双方表示愿进一步巩固伙伴关系，并商定将积极推进各项联合项目，以保障哈萨克斯坦农业的可持续增长和国家生态安全。

【编译：阿遥】