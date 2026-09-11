哈萨克斯坦秋收进度超六成 已收获粮食1350万吨

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦秋粮收获工作正在加快推进。截至9月9日，全国已完成960万公顷粮食作物收割，占计划收获面积的61.6%，累计收获粮食1350万吨。

据哈萨克斯坦农业部消息，目前全国粮食作物平均单产为每公顷14.1公担。今年秋收进度明显快于2025年同期，已收获粮食整体质量保持较高水平。

粮食入库量同比增长超4倍

目前，全国持证粮食收储企业已接收粮食283万吨，而去年同期仅为55.27万吨。按此计算，今年同期粮食入库量约为去年的5.1倍，同比增长超过4倍。

粮食质量检测结果显示，目前已收获的软质小麦中，93%达到食用等级。

其中，三等食用小麦占75%，四等食用小麦占18%，五等及等外小麦占7%。

从面筋含量来看，已接受检测的软质小麦中，51%的面筋含量超过28%；23.6%的面筋含量为25%至27%；其余25.4%的面筋含量为23%至24%。

农业部指出，这些指标显示今年收获粮食具有较高的食用价值，有利于保障国内市场优质粮食供应，并为进一步提升哈萨克斯坦农工综合体出口潜力创造条件。

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其他农作物收获量超过630万吨

除粮食作物外，各地其他主要农作物收获工作也在同步进行。

截至目前，全国已收获油料作物90.65万吨、蔬菜240万吨、瓜类作物180万吨以及马铃薯120万吨，合计超过630万吨。

为保障秋收和秋播工作顺利进行，政府已向各地区调拨40.11万吨柴油。各地区工作指挥部正在协调田间作业，为按期完成秋收提供保障。

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全年所需化肥85%已发运

与此同时，农业生产者的矿物肥料供应工作仍在继续。

今年全国矿物肥料需求量为230万吨，目前相关合同已经签署，已发运200万吨，相当于全年需求量的85%。

农业部门表示，相关保障措施一方面旨在确保当前秋收工作顺利完成，另一方面也为农户及时进入下一农业生产周期做好准备。

据此前公布的数据，今年5月底，哈萨克斯坦各类农作物播种面积已达到1630万公顷。