哈萨克斯坦推进科研成果转化 已建成303个科研实验室

他介绍说，近年来哈萨克斯坦不断增加对科研领域的资金投入，并已为科研与试验开发活动（R&D）引入税收激励措施。同时，哈萨克斯坦还首次设立了捐赠基金（Endowment Fund），目前已吸引20亿坚戈资金，后续计划逐步将基金规模扩大至100亿坚戈。

努尔别克指出，当前哈萨克斯坦创新生态并非孤立建设，而是与Astana Hub和Alem.ai国际人工智能中心保持密切协作，逐步形成一个将科学研究、初创企业、技术团队和发展基础设施有机结合的统一创新体系。

除基础设施建设外，哈萨克斯坦高校和科研中心也在持续加强国际科研合作。努尔别克表示，目前，哈萨克斯坦多所高校和科研机构正与国外合作伙伴共同推进多个科研项目，涵盖新材料研发、环境监测技术、医疗数字化解决方案等多个方向。

他同时强调，国际合作应与本国现实应用需求相结合，创新工作不仅要面向前沿技术，也要服务于国内产业和企业的实际发展需求。

为推动科研成果与产业需求更紧密衔接，哈方目前正在推进“科技需求对接机制”。在这一机制下，企业可围绕实际生产和技术难题向科研人员提出具体任务，由科研团队开展针对性攻关。

努尔别克表示，目前已有500多名科学家参与相关工作，形成了200多个具体技术任务。其中，一项重要要求是，企业必须承担至少30%的共同融资比例，以增强科研成果与市场需求之间的匹配度，并提高科技成果落地转化的实际效率。

【编译：达娜】