克孜勒奥尔达州持续推进劳动力流动 上半年190人迁居北部地区

克孜勒奥尔达州就业协调与社会项目管理厅代理厅长贾娜尔·道列特巴耶娃表示，自2013年政府启动提高劳动力流动性计划以来，已经迁出的家庭中，有11户、29人因家庭情况、气候适应或健康等原因返回克孜勒奥尔达州。

为进一步引导人口合理流动，克州每年都会举办宣传北部地区就业机会的专场招聘活动。去年5月举办的招聘会提供了8000多个就业岗位，今年岗位数量进一步增加，已超过9000个。

“我们已经分别与北哈萨克斯坦州、东哈萨克斯坦州以及卡拉干达州签署了双边合作备忘录。”道列特巴耶娃补充说，“招聘活动期间，200多名居民通过积极就业措施获得支持，或成功落实稳定就业岗位。此外，约80名城镇居民详细了解了北部地区用人单位提供的岗位信息，并表示有意迁往当地发展。”

据了解，为帮助迁居居民顺利安置，国家推出了一系列配套支持政策，包括发放搬迁补助、提供住房租赁和公用事业费用补贴、给予用人单位工资补贴、推荐参加短期职业技能培训、提供就业和创业扶持，以及发放可用于购买住房的“经济流动性证书”。