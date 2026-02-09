哈萨克斯坦推进航空、水运发展 数字化监管提升跨境运输效率

在航空领域，民航机队规模扩大至109架，其中包括8架Airbus A320和4架Boeing 737 MAX 8。截至2025年12月，哈萨克斯坦已与30个国家开通135条国际航线，每周航班总频次达626班，航线覆盖独联体、欧洲、中东、亚洲及东南亚地区。

2025年，新开通35条以上国际航线，新增直飞目的地包括布达佩斯、上海、首尔、广州和慕尼黑。国际民航组织（ICAO）审计结果显示，哈萨克斯坦航空安全及通关便利化标准符合率达95.7%。目前，航空业直接就业人数约2.5万人。

水运方面，2025年海运货物量达到800万吨，同比增长7%。经海港完成的集装箱运输量增长29%，达到90,637标箱；跨里海国际运输路线货运量同比增长36%。阿克套港集装箱枢纽建设已完成，库雷克—巴库航线新增1艘干货船，并采购2艘渡轮。内河运输量为150万吨，主要覆盖额尔齐斯河、乌拉尔—里海及伊犁—巴尔喀什流域。

在国际公路运输和监管方面，哈萨克斯坦与42个国家建立政府间运输许可合作机制，并与中国、乌兹别克斯坦实现外国运输许可电子交换，相关许可65%已实现数字化。自动称重系统持续铺开，全国已安装73座与行政处罚系统联动的自动称重站。

【编译：达娜】