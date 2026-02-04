哈萨克斯坦推进宪法改革 拟对宪法84%条款作修改

此次宪法改革源于总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫去年国情咨文提出的倡议。自去年10月起，公民可通过e-Otinish和eGov门户网站的专栏提交建议，七个政党及主要政治机构也积极参与讨论。议会制度研究所对近2000条建议进行了系统整理。2026年1月21日成立的宪法改革委员会在此基础上持续工作，最终形成目前草案。

议会制度转型：设立一院制库鲁尔泰

国家治理结构改革的核心之一是将现行两院制议会改为一院制“库鲁尔泰”（Құрылтай）。库鲁尔泰拟设145名议员，全部通过比例代表制选举产生，任期5年。候选人资格沿用现行马吉利斯（议会下院）标准：年满25岁、过去10年内在哈萨克斯坦连续居住的公民均可参选。草案明确不设总统配额，但保留针对妇女、青年及残疾人的政党配额制度。

法案审议将采用三读制：前两读重点讨论内容实质，第三读确保立法技术规范。宪法法院、最高审计院、中央选举委员会等关键国家机构成员的任命，今后需经库鲁尔泰同意。

设立“哈萨克斯坦人民理事会”

新宪法草案将“哈萨克斯坦人民理事会”作为独立章节写入，成为拥有立法倡议权的最高咨询机构。其组成由共和国总统直接确定。

人民理事会最高机构为每年至少召开一次的全体会议。该机构不设常设工作机制，而是延续哈萨克斯坦“国家库鲁尔泰”大会及民族和睦大会的战略功能，其具体组建程序、权限及运行规则将由单独的宪法性法律予以规定。

引入副总统职位

草案首次在宪法中为副总统设立专门条款。副总统由总统提名、经国民大会同意后任命。担任副总统者不得加入政党、不得担任议员、不得兼任高级公职或从事经营活动。免职决定由总统作出。

副总统有权代表总统在国际舞台及国内治理中行使职权。当总统提前终止职权时，副总统将临时履行国家元首职责。

总统对涉及国家安全、金融稳定及法治核心部门的一把手保留独立任命权，包括总检察长、宪法法院院长、最高法院院长、国家银行行长、国家安全委员会主席、中央选举委员会主席、最高审计院院长、最高司法委员会主席、国家卫队司令、人权专员等。

总统可自愿辞职，相关程序通过宪法法院完成。若总统提前终止职权，权力依次移交副总统、库鲁尔泰主席或总理。提前选举将在职权终止后7日内宣布，并于2个月内完成。

强化人权保障与数字时代保护

草案将人权置于国家优先位置。宪法法院地位进一步明确，被界定为在全国范围内保障宪法至上、行使宪法监督的独立国家机关。

在“司法、检察与执法机制”章节（更名前章节）中，律师职业地位获得宪法层级确认。无罪推定、不得强迫自证其罪、个人不可侵犯、“米兰达规则”等原则被明确写入。个人数据保护、数字权利、职业保密（医生保密、律师保密、侦查秘密、公证秘密等）均上升为宪法保障内容。

针对数字空间犯罪日益增多的现实，草案提出数字权利应与传统物理权利同等保护的立场，旨在为网络诈骗等行为提供宪法层面的明确防范。

言论自由、禁止审查与创作自由

言论自由、和平集会自由、创作自由得到全面确认，并明确禁止任何形式的审查。宪法首次写入“知识产权”和“创作自由权”概念。第20条对创作自由的内涵及界限作出新表述：既保障创作权利，也强调不得损害他人权利、公共秩序及社会精神道德价值。

同时规定，禁止政党和工会接受外国资助。

家庭、婚姻与世俗原则

草案明确婚姻为男女之间的平等结合。家庭、母亲、父亲及儿童继续受国家特别保护。父母对子女的教育权与义务被确认为自然权利与责任。

教育体系的世俗性质得到强化，旨在防范宗教极端主义对教育领域的渗透。

语言与术语规范化

新文本特别注重术语统一与翻译准确，避免以往版本中存在的语义偏差和翻译不一致问题。

修宪程序变更

未来宪法修正只能通过全民公投方式进行，取消议会直接修宪路径。新宪法草案全文将在全国媒体公布，最终结果以全民公投形式决定。

现行宪法中关于国家统一与不可侵犯、议员资格要求、言论自由与禁止审查、总统亲属不得担任公职等核心条款保持不变。

【编译：木合塔尔·木拉提】