哈萨克斯坦批准优先经济领域新投资项目

会议批准了多项投资协议的核心条款。批准的项目包括Khan Tengri BioPharma、Asyl Sugar、Carlsberg Central Asia、Fabe-Agro公司，以及突厥斯坦棉花种植农业工业综合体的投资计划。

制药领域

Khan Tengri BioPharma公司将建设生物制药厂，投资超过1030亿坚戈。

该项目旨在增强国家生产关键药品的能力，并创造180多个就业岗位。

农业工业综合体

农业工业领域批准的项目包括：

- Asyl Sugar公司计划建造年产20万吨糖的现代化糖厂，投资720亿坚戈。该项目聚焦糖甜菜深加工、进口替代，并提升国家战略食品自给率。

- Carlsberg Central Asia公司将扩大饮料生产线，年产能增至3.4亿升，投资2160亿坚戈。通过引入节能技术和新生产线，提升产品竞争力。

- Fabe-Agro公司将建立年加工3.8万吨蔬菜的农业工业综合体，投资680亿坚戈。综合体涵盖饲料、植物油及其他产品生产，促进本地原料加工并减少进口依赖。

- 突厥斯坦棉花种植农业工业综合体将实施年产12.1万吨棉花深加工项目，投资580亿坚戈。该项目实现从棉花到纺织品的完整产业链，创造就业机会并推动轻工业发展。

这些项目均旨在提升食品安全、推进农产品深加工、实现进口替代，并生产高附加值产品。

食品工业

会议还审议了PepsiCo公司生产咸味零食的项目基础设施保障问题。该项目年产7万吨成品，投资约2000亿坚戈，将显著扩展食品出口潜力、创造就业岗位，并促进国家食品工业发展。

此外，2025年9月23日，阿斯塔纳将举办大型活动，讨论国家项目对哈萨克斯坦经济发展的影响。

【编译：木合塔尔·木拉提】