加速告别“资源经济” 哈萨克斯坦深加工产业成工业化新引擎

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总理沃勒扎斯·别克帖诺夫（Олжас Бектенов）在第16届阿斯塔纳矿业与冶金大会（Astana Mining & Metallurgy 2026）上表示，哈萨克斯坦正加快推动经济从传统资源出口模式向深加工和高附加值产业模式转型，并致力于将国家打造成为战略性矿产和高附加值工业产品的重要生产中心。

别克帖诺夫指出，哈萨克斯坦发展矿业和冶金产业的目标不仅是扩大资源开采规模，更重要的是构建行业发展的新模式，使国家不仅是原材料供应国，也成为全球市场具有竞争力的工业产品生产国。

他说，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫（Қасым-Жомарт Тоқаев）提出，要逐步推动以原材料出口为主的经济模式向深加工和高附加值生产转变。目前，哈萨克斯坦正在实施一系列促进深加工产业发展的重大项目。

“过去两年间，一批总投资超过10亿美元的重大工业项目相继投产，包括阴极铜、硅铁、铁合金等产品生产设施。”别克帖诺夫说。

据介绍，阿拜州正在实施一项总投资超过15亿美元的铜冶炼厂建设项目。项目建成后，将基本实现目前出口铜精矿的国内加工。

与此同时，巴甫洛达尔州正在建设一座湿法冶金综合体，设计年处理黄金-铜精矿30万吨，年产黄金最高可达15吨。

此外，Qarmet公司正推进卡拉干达州冶金生产现代化改造，计划发展包括汽车用钢在内的高附加值产品生产。

别克帖诺夫强调，这不仅是单个投资项目的实施，更是国家新工业化战略的重要组成部分。

他说，按照托卡耶夫总统的部署，哈萨克斯坦正系统推进以现代制造业、技术创新和高附加值产品生产为核心的新工业化进程。为此，哈萨克斯坦正在积极与美国、中国、欧盟、日本、韩国等国家和地区的大型企业开展合作。

“我们的目标不仅是吸引资本，更希望建立长期技术伙伴关系，推动产业本地化、技术转移以及高素质人才培养。这样的合作模式将有助于在国内形成完整稳定的产业链，并推动哈萨克斯坦更深层次融入全球工业体系。”他说。

别克帖诺夫表示，哈萨克斯坦未来将继续巩固战略性原材料可靠供应国地位，同时发展深加工产业，建设高附加值产品生产中心，并成为战略关键矿产和现代技术领域大型国际项目的重要合作平台。

他指出，当前全球经济格局变化正在为各国创造新的发展机遇，哈萨克斯坦将利用这一窗口期加快工业化进程、吸引投资、引进先进技术并打造更高水平的现代经济体系。

“我相信，哈萨克斯坦具备成为欧亚地区领先矿业和冶金中心之一的所有必要条件，并将成为国际企业可信赖的合作伙伴。”别克帖诺夫在大会上表示。

据了解，阿斯塔纳矿业与冶金大会是中亚地区最具影响力的行业论坛之一，汇聚来自世界各国的政府代表、企业界人士和行业专家，共同探讨矿业与冶金产业的发展前景。