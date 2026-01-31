哈萨克斯坦接任欧亚经济联盟2026年轮值主席国

—哈萨克斯坦总统在致各成员国元首的咨文中明确了联盟框架下的共同工作重点。2026年，我们将着力推动人工智能工具在各经济领域的应用，充分释放联盟的物流潜力，加快工业和农业综合体的数字化转型。同时，消除内部贸易壁垒、加强与第三国的经贸合作也将成为工作的重点，-朱曼哈林表示。

Фото: t.me/KZgovernment

朱曼哈林特别指出，全面落实联盟共同流程具有关键意义。目前已确定的77项共同流程中，仅有42项得到实际实施。朱曼哈林强调，如果各成员国主管部门的信息系统无法实现深度对接，就难以保障联盟内部货物的真正自由流通。

哈方提出实现“无障碍”过境的目标，相关举措包括大规模应用导航封志、推行统一的过境申报文件，以及引入统一的关税支付保障机制。上述措施将有助于提升运输效率、降低物流成本。

此外，深化产能合作项目仍是本年度的重要方向。目前，由哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯和俄罗斯企业参与的5个合作项目已获批准。哈方表示，下一步的核心任务在于扩充项目储备、扩大联合生产规模、创造更多就业岗位，并提高产业本土化水平。

为进一步拓展销售市场，哈方建议分阶段推进与第三国的贸易协定。相关协定被视为推动欧亚经济联盟成员国企业实现可持续增长的重要动力之一。

【编译：阿遥】