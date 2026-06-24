哈萨克斯坦经贸代表团访喀布尔签约超2.3亿美元

访问期间，哈方组织了一场大型B2B对接会，来自哈萨克斯坦的50多家企业与阿富汗300余名商界代表进行了深入交流。此次代表团行程的核心活动为哈萨克斯坦商品专题展览会。展览旨在向阿富汗市场推介哈国优质产品，参展企业覆盖农工综合体、食品工业、纺织、化工及制药等多个重点领域。

Фото: Сауда және интеграция министрлігі

在展会现场，哈萨克斯坦糖果、蜂蜜、天然果汁、无酒精饮料及植物油等产品引发阿富汗客商浓厚兴趣。此外，作为商务活动的一部分，哈方还专门举办了哈萨克民族美食品鉴活动。以克孜勒奥尔达大米制作的特色抓饭，因品质优良及出口潜力受到现场嘉宾一致好评。

论坛期间达成了一系列务实成果：阿富汗Nesar Elyas Trading LTD公司与突厥斯坦油脂厂签署为期10年的葵花籽油供应谅解备忘录；沙布特实业公司签署了价值1500万美元的谷物产品供应协议。

同时，哈萨克斯坦谷物加工者联盟与阿富汗贸易与投资商会就小麦粉及其深加工产品出口拓展达成合作共识。

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在医疗科技领域，Konsung科技公司、哈萨克斯坦-阿富汗创新技术交流中心与阿富汗Gayur Amir Zo LTD公司签署合作协议，共同推动现代医疗技术在阿富汗市场应用。其中，Konsung科技研发的HES-7便携式健康诊断系统尤受阿方关注。该系统可支持患者在居住地完成基础功能及实验室检测。考虑到阿富汗部分地区地理偏远、医疗基础设施相对薄弱，该设备被视为提升医疗服务可及性的重要工具。

商务日程的另一亮点是，在阿斯塔纳国际金融中心注册的哈萨克斯坦Samsar控股公司与阿富汗Amo Tracks Trading and Logistics Company签署合作备忘录。双方就共同建设煤炭热电厂及焦炭生产项目达成初步协议，项目总投资预计为2000万至3000万美元。目前，双方正在推进技术细节对接，包括原料基地条件评估及未来生产综合体参数论证等工作。

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此次经贸代表团访问成果表明，阿富汗市场对哈萨克斯坦产品需求持续增长，双边经贸合作潜力正在进一步释放。此次签署的一系列文件，将为扩大双边贸易规模、巩固商业联系以及在重点经济领域推进新项目奠定基础。