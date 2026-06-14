经济总量超2万亿美元：哈萨克斯坦将深化与江苏省合作

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦第一副总理努尔勒别克·纳勒巴耶夫（Нұрлыбек Нәлібаев）会见首次访哈的中共江苏省委书记信长星，双方就深化地区间合作和投资合作等议题举行会谈。

据哈萨克斯坦政府新闻处消息，会谈期间，双方围绕落实两国元首关于深化哈中永久全面战略伙伴关系的重要共识，就扩大地方合作、投资合作等广泛议题交换了意见。

努尔勒别克·纳勒巴耶夫表示，中国是哈萨克斯坦最重要的经贸和投资伙伴之一。他高度评价江苏省的经济和工业实力。江苏是中国经济总量排名前列的省份之一，地区生产总值已超过2万亿美元。

“发展与江苏省的经贸合作对哈萨克斯坦具有特殊意义。我们将江苏视为在产业协作、生产本地化、科技创新、交通物流和数字经济等领域具有巨大潜力的重要合作伙伴。”努尔勒别克·纳勒巴耶夫说。

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信长星表示，江苏省愿进一步加强与哈萨克斯坦各地区及工商界之间的直接联系。他指出，哈萨克斯坦在保障“中国—欧洲”国际货运通道稳定畅通方面发挥着重要作用，其物流潜力具有重要战略意义。

此外，中方对2026年6月11日在阿斯塔纳启用的“中亚—江苏中心”寄予厚望，认为该中心将成为技术交流与投资合作的重要平台，为双边经贸合作进一步发展注入新动力。

双方一致认为，应充分发挥地方合作机制作用，持续挖掘双方在工业、投资、创新和物流等领域的合作潜力，推动哈中永久全面战略伙伴关系不断向前发展。