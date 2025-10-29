哈萨克斯坦经济增速达6.3%：落实国家元首指示驱动投资与创业新动能

宏观经济与金融稳定

前三季度经济增长6.3%，高于年初预期2.3个百分点。增速从1月的3.8%逐步加快：1-2月5.4%、1-3月5.6%、1-4月6%、1-5月6%、1-6月6.3%、1-7月6.3%、1-8月6.5%。

这一增长得益于经济多元化与行业均衡发展。主要驱动力包括交通仓储业（+21.2%）、建筑业（+14.9%）、贸易（+8.8%）、矿业（+9.3%）及制造业（+6.2%）。

固定资本投资增长为中长期稳定发展奠定基础。前三季度投资额同比增13.5%，其中制造业达30.7%。投资复苏与商业活跃度提升、二级银行对企业放贷增加、基础设施及投资项目推进、“关税换投资”及“未来学校”计划实施密切相关。

创业发展与投资

全国中小微企业数量持续增长。9月1日，注册企业达2174309家，同比增长6.4%（去年同期2043760家）。中小企业经济占比升至38.6%（+0.9个百分点），产值增11.4%至18.7万亿坚戈。

改善营商环境

2024年通过的《营商法》减少了对企业的检查。新监管体系转向预防性措施而非事后稽查。检察院数据显示，2024年检查企业53320家，较2019年（126561家）下降42.1%。2025年前半年，检查数降1.9%至46375家，较2019年同期降73.8%。

此外，取消逾1万项多余要求，“1进2出”原则（新增1项监管前取消2项）控制了监管负担。年底前将审视许可资格要求，并优化期限。

为便利企业与政府互动，推出“eGov Business”移动应用，内置“我的业务”个人账户，提供30余项服务，如企业注册、税务日历、证书发放及数字签名。

政府支持企业

2024年，优惠融资覆盖逾2.6万项目，总额近1.3万亿坚戈。2025年，针对微小企业推出新补贴信贷机制，单笔不超过2亿坚戈，年利率12.3%、期限最长3年。

新“Orleu”计划提供优惠信贷，企业家可获最高70亿坚戈、利率12.6%、期限最长10年。目前，已资助1095项目，总额3920亿坚戈。“Damu”基金基础上成立两担保基金。

第一担保基金支持1618项目（总值2810亿坚戈），担保额1544亿坚戈。第二担保基金支持1项目（总值71亿坚戈），担保额28亿坚戈。

整合逾100项金融非金融措施，形成统一清单。“Baqylauda”系统监测执行，确保透明。

降低政府参与度与促进竞争

9月1日，396家国有资产（总值9221亿坚戈）移交市场，69家重组或解散。大型国企IPO/SPO包括：

- “KazMunayGas” NCJSC：1539亿坚戈；

- “KEGOC” JSC：226亿坚戈；

- “Air Astana” JSC：106亿坚戈。

经济更新国家委员会支持优化逾400家公司（总值超3万亿坚戈）。2026-2030年分三阶段优化：

- 第一阶段（2026）：约200家；

- 第二阶段（2027-2028）：逾100家；

- 第三阶段（2029-2030）：约60家，主要热力及能源领域。

目标是将国有资产移交市场，提升经济效率并为私营企业创造空间。同时，细化规范，防止国有企业在竞争领域扩张。限制政府参与商业活动的依据。

经济去垄断化

自2022年起，按总统指示成立经济去垄断委员会。短期内，将原私人控制资产及资金收回国有，包括17家股份公司及有限责任公司股权、东哈萨克斯坦财产综合体、7栋建筑、162个铁路及建筑设施、7辆汽车及其他逾2000件财产。此外，向“人民哈萨克斯坦”基金会转1亿坚戈；教育基础设施支持基金获1亿美元及14.9亿坚戈。

政府采购改革

2025年1月1日起，新《政府采购法》生效，旨在提升采购质量、缩短流程并增强透明。采购周期从30个工作日减至10个。引入公众监督，加强供应商责任。

“钥匙交接”机制减少分包比例至30%。小额采购权扩大：货物至100个年度计算单位（AEK），服务及工程至500 AEK。农村行政区单源采购限额从3000 AEK升至4000 AEK。自2019年起，单源采购占比从34%降至26%。

基于“电子金融中心” JSC整合采购平台（goszakup.gov.kz、zakup.sk.kz、mitwork.kz），建成统一采购平台。前三季度，政府采购总额9.4万亿坚戈，与本土生产商合同140712份、3998.6亿坚戈（去年同期109909份、2025亿坚戈），大幅增长。

投资政策

哈萨克斯坦目标到2029年将GDP翻番至4500亿美元，并吸引至少1500亿美元投资。为此，更新《2029年投资政策概念》，构建统一商业生态。成立投资总部，启动国家数字投资平台。引入“投资订单”原则，基于竞争优势制定区域及行业提案。为价值超6000万美元优先领域投资项目，提供25年立法稳定性保证。2024年签署6份，2025年21份。

特别关注经济及产业特区，以及按英国法运作、支持“绿色”及伊斯兰金融的阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）快速发展。

哈萨克斯坦投资吸引力

哈萨克斯坦巩固中亚领先投资目的地地位。UNCTAD数据显示，2024年无陆权国5个绿地项目中4个落户哈。外资直投172亿美元，45个新项目创造6200岗位。主要领域：

- 矿业：65亿美元；

- 制造业：28亿美元；

- 贸易：53亿美元；

- 专业科学服务：9亿美元。

最大投资者：俄罗斯（41亿美元）、荷兰（38亿美元）、韩国（12亿美元）、比利时（12亿美元）、中国（12亿美元）。2025年前半年，外资直投101亿美元，同比增长1.1%。

政府将继续推进投资吸引、企业发展及经济去垄断工作。

【编译：木合塔尔·木拉提】