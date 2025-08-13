经济部长：美国关税政策对哈萨克斯坦出口影响有限

据介绍，该关税仅涉及哈萨克斯坦对美出口总量的约4.8%，涵盖的商品包括黄磷、硅铁、小麦谷朊粉和硝酸铵等。其中，2024年哈方向美国出口硅铁8千吨，由ERG集团旗下“哈萨克铬业公司”供应，占全年总产量57千吨的一小部分；黄磷方面，4.3万吨产量中仅2.2万吨出口至美国，由江布尔黄磷厂生产；硝酸铵（即硝酸铵肥料）在2025年未出口美国，由“哈萨克氮肥公司”生产。

小麦谷朊粉由位于哈萨克斯坦北部的BioOperations公司生产，该公司目前正在库斯塔奈州建设另一家新厂。今年上半年，该产品产量达6.5千吨。朱曼哈林表示，如有需要，政府有明确措施支持企业拓展其他市场。

他还指出，部分数据存在夸大情况，例如部分统计将出口额1亿美元扩大到2-3亿美元。这是因为哈萨克斯坦没有直接出海口，许多商品通过国际贸易商转销，出口路径复杂，导致美国将部分再出口商品计入自哈进口数据，而这些对哈方并无战略意义。

朱曼哈林强调，目前哈美双方谈判仍在继续，哈方已向美方提交建议，并将在合适时机继续磋商，争取维护哈方利益。

【编译：达娜】