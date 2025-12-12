杰特苏州经济快速增长：新增27个新工厂 创造1500个就业岗位

伊萨巴耶夫指出，预计到今年年底，杰特苏州的总区域产品（GRP）将达到2.7万亿坚戈。

—今年年初以来，杰特苏州吸引了3970亿坚戈投资，增长17%。2023年至2025年期间，创造了10.8万个就业岗位，其中固定岗位7万多个。失业率下降至4.7%，指定社会援助的受益人数减少了一半。-伊萨巴耶夫在中央通讯中心举行的新闻发布会上表示。

据他介绍，全州平均月薪增长了18%，达到33.1万坚戈；人均月平均收入增长了19%，达到17.2万坚戈。

同时，预计杰特苏州今年的工业产值将增长5%。伊萨巴耶夫称，在2023年至2025年期间，全州已启动27个新的生产企业，扩建了7个现有企业，并创造了1500个新的就业岗位。

大型工厂项目包括：新建的ASMA Industrial工业固定式电池生产厂，以及在阿拉湖县、萨尔坎县、铁克勒市和塔勒德库尔干市建设的两个总装机容量达50兆瓦的风力发电站。

—我们计划在未来两年内，在工业领域额外实施30个项目。例如，集中式采矿建设公司的大型项目已在凯尔布拉克县动工。在塔勒德库尔干市，正在建设ME-ELECMETAL研磨钢球生产厂。此外，我们计划明年与私人投资者合作建设固体废物处理和回收厂。-伊萨巴耶夫指出。

【编译：阿遥】