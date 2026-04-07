经济增长保障总部会议：2026年首季制造业增长达6%

初步数据显示，2026年第一季度哈萨克斯坦制造业预计实现6%增长。国家统计局信息显示，多个行业保持稳健增长态势：轻工业增长156.4%，金属制品业增长131.4%，家具制造业增长127.6%，建筑材料生产增长127.4%，机械制造业增长115.5%。

交通部统计显示，1至3月交通运输业增长率达109%，服务总产值2.8万亿坚戈，同比增长14.3%。这一积极态势主要得益于运输量增加：货运总量增长7.9%，达2.909亿吨；客运量增长11.0%，达4.912亿人次。

报告期内，货物周转量1537亿吨公里，增长11.8%；旅客周转量228亿人公里，增长10.1%。

铁路货运方面，一季度运量7830万吨，同比增加270万吨，增幅3.6%。按运输类别划分：境内运输4080万吨，出口运输2280万吨，进口运输560万吨，过境转运910万吨。

出口结构中，煤炭、粮食、化肥、建筑类货物、黑色金属及其他货物（含配合饲料、植物油、石棉等）运输量明显增长；国内运输方面，煤炭、石油产品、粮食及化工产品运量均有所提升。

朱曼哈林在总结发言中指示，各行业主管部门需进一步挖掘经济增长补充潜力，加大国家支持工具应用力度。

【编译：阿遥】