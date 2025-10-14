哈萨克斯坦经济增长稳健，四州及首都投资增幅领跑全国

艾姆林指出，与1至8月相比，经济增速略有放缓，但整体表现依然稳健。实体经济部门增长8.1%，服务业生产增长5.3%。在各行业中，运输服务、建筑业和采矿业表现尤为突出，增长势头强劲。贸易增长8.8%，制造业增长6.2%，农业增长4.4%。工业、贸易和运输服务成为推动GDP增长的主要动力，贡献率超过70%。

副部长强调，投资持续成为经济增长的关键因素。前9个月，固定资本投资同比增长13.5%，总额达到13.8万亿坚戈。其中，私人投资增长7.8%。具体来看，金融服务业投资增长2倍，教育领域投资增长1.8倍，制造业投资增长30.7%，农业投资增长21.1%，运输服务业投资增长14.8%。

投资增幅最大的地区为阿克莫拉州、江布尔州、阿克托别州、巴甫洛达尔州以及首都阿斯塔纳市。相比之下，阿特劳州的投资出现下降。

政府会议还讨论了2025年1至9月社会经济发展成果及国家预算执行情况。

【编译：木合塔尔·木拉提】