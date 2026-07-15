经济增长、投资提速与税改推进：哈萨克斯坦经济改革释放新动能

（哈萨克国际通讯社讯）2026年上半年，在总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫推动国家经济发展新模式的总体部署下，哈萨克斯坦政府持续推进宏观经济稳定、投资环境优化和财政税收改革等重点工作。随着投资增长、实体经济发展以及税制改革逐步落地，哈萨克斯坦经济展现出稳中向好的发展态势。

2026年上半年，哈萨克斯坦国内生产总值（GDP）同比增长4.1%，固定资产投资规模突破9.5万亿坚戈，私人投资同比增长21.4%。与此同时，政府通过优化营商环境、完善国家采购制度、扩大对本土企业支持力度以及推进新《税法典》和《预算法典》实施，为经济长期可持续发展奠定基础。

实体经济持续增长 多领域发展势头良好

今年上半年，哈萨克斯坦经济增长主要得益于非资源领域的稳定发展。商品生产增长5.1%，服务业增长3.5%。

从行业来看，建筑业继续保持最快增长速度，同比增长15.2%；制造业增长9.8%；交通运输服务增长7.1%。此外，贸易业增长5.7%，通信服务增长4.3%，农业增长4.4%。上述重点行业贡献了全国GDP增量的约85%。

社会领域同样呈现积极变化。在经历去年居民实际收入下降后，今年第一季度居民实际收入实现0.1%的增长。6月份年通胀率放缓至10.3%，为居民收入改善提供了积极支撑。为进一步提高居民收入水平，政府已批准实施促进居民收入增长综合计划，重点推动高生产率就业岗位的创造。

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投资成为经济增长的重要驱动力

投资活跃度持续提升成为推动经济增长的重要因素。

数据显示，今年上半年，固定资产投资同比增长9.6%，私人资本占总投资的比重达到87%。其中，信息通信领域投资增长最为显著，同比增长2.3倍。建筑业投资增长38.7%，制造业增长33.3%，农业增长24.6%，交通运输领域增长11.6%。

内贸市场同样表现活跃。今年上半年，国内贸易总额达到36.2万亿坚戈，同比增长15.3%。其中，批发贸易增长6.6%，零售贸易增长3.8%。

对外贸易继续保持积极态势。今年1月至5月，哈萨克斯坦货物贸易总额达563亿美元，进口额达260亿美元，实现44亿美元以上的贸易顺差。

与此同时，非资源类商品和服务出口实现较快增长。上半年，非资源类出口同比增长14.6%，达到149亿美元。其中，加工制造产品出口增长14.5%，达到118亿美元；服务出口增长14.8%，达到31亿美元。

营商环境持续优化 中小企业发展势头良好

随着政府持续推进监管体系改革，中小企业发展环境不断改善。

截至今年上半年，全国注册经营主体总数达到290万家，较年初增加49.9万家，同比增长20.4%。在行业分布方面，采矿业、建筑业、农业以及信息通信领域的小型企业数量均实现增长。

数据显示，截至2025年底，中小企业增加值占国内生产总值的比重已达到40.9%，总产值达到104.7万亿坚戈，同比增长27.8%。

为减轻企业行政负担，政府积极推进监管制度改革，由传统的处罚型监管向预防性监管模式转变。根据总检察院数据，去年全国企业检查数量同比减少8.6%。同时，超过1万项冗余监管要求被取消，并实施“1 in 2 out”原则，即新增一项监管规定必须同步取消两项现行规定。

目前，49%的企业报送事项已实现优化，面向中小企业的数字化服务平台“eGov Business”已正式投入运行。

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金融支持力度不断加大

政府持续加大对企业融资的支持力度。

数据显示，去年共有约9500个项目获得总额达1.6万亿坚戈的优惠融资支持。目前，“Өрлеу”计划已向企业提供最长10年、年利率12.6%的贷款。截至6月1日，已有91家企业获得总额184亿坚戈的融资支持。

与此同时，“商业区域”（Іскер аймақ）计划已在各地区启动，为制造业项目提供年利率13.2%的融资支持。

为进一步提升企业融资可得性，政府还依托“达穆”创业发展基金设立了两只新的担保基金，重点支持制造业、交通运输、物流和教育领域发展。

截至6月1日，担保基金已支持998个项目，总金额达1899亿坚戈；第二担保基金批准支持6个大型项目，总金额达4424亿坚戈。所有资金使用情况均通过“Baqylauda”数字化系统进行自动化监测。

国家采购制度改革支持本土制造业发展

国家采购制度改革成为支持本土制造业发展的重要举措。

新法律实施后，国家采购程序办理时间由30个工作日缩短至10个工作日，缩减至原来的三分之一。同时，非竞争性单一来源采购比例已降至23%。

为支持本土制造企业，政府实施50%的强制预付款制度，并取消多项合同履约担保要求，同时将违约罚款比例下调至3%。

今年上半年，全国国家采购总额达到7.7万亿坚戈。其中，与哈萨克斯坦本土生产企业签订合同61532份，总金额达852亿坚戈。

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哈萨克斯坦成为中亚地区投资热点

政府正在积极落实总统提出的到2029年实现国内生产总值达到4500亿美元，并吸引至少1500亿美元外国投资的发展目标。

为提升投资便利化水平，政府成立投资总部，负责协调解决投资项目实施过程中遇到的问题。针对投资额超过6000万美元的大型项目，哈萨克斯坦还推出《投资协议》机制，为投资者提供长达25年的法律稳定性保障。目前，已签署57份相关投资协议。

根据联合国亚洲及太平洋经济社会委员会的数据，2025年哈萨克斯坦吸引了190亿美元绿地投资，占中亚地区绿地投资总额的89%。

此外，全国外国直接投资流入同比增长14.4%，达到205亿美元。其中，贸易领域吸引投资48亿美元，制造业44亿美元，采矿业34亿美元。

哈萨克斯坦五大投资来源国分别为荷兰（46亿美元）、俄罗斯（29亿美元）、中国（28亿美元）、阿联酋（16亿美元）和新加坡（14亿美元）。

新《税法典》正式实施 税制改革持续推进

新《税法典》和《预算法典》的正式实施，是哈萨克斯坦推进经济治理现代化的重要举措。

今年上半年，国家财政收入同比增长约16%，增值税收入实现约1.5倍增长。扣除财政转移支付后，国家预算收入达到8.5万亿坚戈，完成年度计划的100.6%，同比增长24.6%。

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在税制改革方面，企业所得税基础税率维持20%不变，银行业税率提高至25%，农业领域实行3%的优惠税率。增值税基础税率确定为16%，药品、教材和报刊出版物适用优惠税率，增值税强制注册门槛设定为1万个按月计算指数（MCI）。

个人所得税方面，哈萨克斯坦开始实行累进税率制度。年收入超过8500个按月计算指数（约3670万坚戈）的高收入群体，仅对超出部分按照15%的税率缴纳个人所得税，其他纳税人的税率保持不变。

此外，从统一积累养老基金领取的养老金收入已完全免征个人所得税。使用年限超过10年的乘用车，其车辆税下调30%；超过20年的乘用车，车辆税下调50%。针对第一类和第二类残障人士的社会税收扣除额度提高至5000个按月计算指数。

与此同时，税收管理体系正逐步向服务型模式转型。税费种类减少20%，税务申报表数量减少30%。为确保税制改革顺利实施，哈萨克斯坦已制定并通过239项配套法规，并建立了专门的项目办公室负责改革协调工作。

哈萨克斯坦政府表示，将继续围绕促进实体经济发展、优化投资环境和完善税收制度等重点方向推进改革，为国家经济长期稳定增长创造更加有利的发展条件。