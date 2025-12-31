托卡耶夫总统向欧亚经济联盟成员国元首发出呼吁

总统指出，今年是欧亚经济联盟具有纪念意义的一年，联盟已满怀信心迈入发展第二个十年。尽管近年来全球动荡，成员国经济仍保持积极势头。未来共同任务是进一步提升联盟潜力与竞争力，强化一体化效益。

托卡耶夫总统表示，2026年，将启动实施《欧亚经济之路》宣言，该文件为联盟经济进程进一步发展规划至2030年和2045年阶段，将重点关注其中确定的目标与任务。

他强调，自2026年1月1日起，哈萨克斯坦将接任联盟机构主席国，任期内，提出以下重点方向：

1. 人工智能——经济一体化发展新工具

全球正迎来前所未有的历史机遇期，但技术不平等加剧也带来新风险。专家评估显示，近年来全球人工智能投资已超1万亿美元，未来十年其对世界经济的贡献可能超过10万亿美元。

联盟任务是将新技术导向民众福祉，并转化为欧亚经济一体化的关键因素。人工智能技术已能有效解决贸易流量预测问题，精准评估海关收入和贸易协定对国家经济的促进作用。

哈萨克斯坦正致力于建成全面数字国家，阿斯塔纳Alem.ai中心和阿拉套CryptoCity试点区等举措显示出积极发展数字生态的准备。哈萨克斯坦愿与联盟伙伴在人工智能、数字监管和经济转型领域分享知识与经验。

建议2026年在阿斯塔纳举行的欧亚经济论坛框架下签署关于联盟内负责任发展人工智能的联合声明，该文件将明确各国数字转型合作新方向。

2. 欧亚物流枢纽：从潜力到领导地位

欧亚经济联盟是连接东西南北的地缘政治桥梁，主要运输路线穿越成员国领土。应共同努力，将联盟建成大陆领先物流枢纽。

为此需完善运输物流和海关基础设施，推动国际运输走廊与多式联运发展，并与第三国大型物流公司建立紧密合作。

引入智能系统和大数据库将助力构建统一物流体系，确保货物在联盟境内快速、无障碍、无官僚主义运输。

哈萨克斯坦已在该方向积极行动，推出Smart Cargo项目，文档处理转为电子格式，并准备与伙伴国系统整合。

建议在联盟内建立基于人工智能的统一货物流量管理系统，该平台将缩短交付时间、减少财务延误，提升欧亚走廊竞争力。呼吁成员国合力打造融入全球运输链的统一运输结构。

3. 技术突破：工业与农工综合体数字化

工业与农工综合体是成员国经济基础。为生产具有全球竞争力的产品，必须扩大并深化合作。

联盟已具备工业与农工综合体合作项目融资机制，应优先导向突破性创新项目。

鼓励每家企业和农场积极采用数字解决方案和人工智能，为此应创建企业潜力展示平台，并发展自动化领域初创企业和能力中心。欧亚经济委员会应积极支持突破性举措。

4. 联盟内贸易不应存在任何障碍

必须彻底消除行政壁垒。人为制造的障碍阻碍贸易与其他领域发展，限制公民往来并导致边境货车排队，应成为过去。

海关监管及其他国家控制措施（运输、卫生、兽医和植物检疫）不应成为对成员国政府施压的工具。

联盟已通过多项旨在创建无障碍环境的文件，严格履行相应责任、杜绝违反既定程序至关重要，这是欧亚经济委员会的任务。

建议引入人工智能技术监测成员国立法举措，及时识别潜在障碍。

5. 贸易新地理：全球对话

联盟应进一步激活与外部伙伴的经济合作。

2025年，与蒙古和印尼签署自由贸易区协定，与阿拉伯联合酋长国签署经济伙伴关系协定，这是成员国与委员会共同努力的实际成果。

近期宜扩大与全球南方、阿拉伯国家、东南亚和非洲国家以及区域权威组织的互动。

托卡耶夫总统强调，经济一体化是感受联盟合作成果的重要机制，有助于开辟新生产和就业机会、引入先进技术并形成自由贸易环境。

哈萨克斯坦在主席国任期内将全力落实议程任务。坚信唯有共同努力，方能实现既定目标，推动成员国经济快速发展，强化联盟整体潜力。

【编译：木合塔尔·木拉提】