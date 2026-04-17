经济特区成为吸引投资重要抓手 带动工业与就业同步增长

得益于在税收和海关领域所享有的特殊法律地位及一系列优惠措施，经济特区正持续带动各地区乃至全国工业潜力的提升。

根据QazIndustry工业与出口中心经济特区及工业区发展司的数据，目前全国14个地区共设有17个经济特区。去年，哈萨克斯坦新设立了三个经济特区，分别为阿特劳州阿特劳经济特区、阿克托别州阿克托别经济特区以及克孜勒奥尔达州阔尔库特阿塔经济特区。

据介绍，新经济特区的设立不仅反映出投资者对哈萨克斯坦市场关注度的持续上升，也表明国家正通过系统性举措为区域发展注入新的动力。总体来看，各经济特区累计已实施558个投资项目，吸引投资总额超过10.8万亿坚戈，创造就业岗位逾4.1万个。

从相关数据来看，经济特区的带动效应十分明显：在基础设施建设中，每投入1坚戈预算资金，可带动约8.8坚戈的工业领域私人投资，并形成约1.6坚戈的税收回报。目前，经济特区入驻企业累计实现产值13.9万亿坚戈，出口总额超过1万亿坚戈，上缴国家预算税收达7997亿坚戈。

【编译：阿遥】